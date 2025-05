Rottamazione da incubo: "Mi hanno demolito l’auto ma avevo ragione: ho querelato il prefetto"

La legge non legge le leggerezze degli esseri umani. Eppure i magmi di questa storia ribollono in un antefatto sostanziato da tre gradi dell’inesorabile imperfezione dell’esistenza: dimenticanza, distrazione, leggerezza.

Poi il resto lo fa l’inevitabile, abnorme, conseguenza dell’applicazione delle norme. Della legge. Il dado tratto fin qui parla di: due verbali per mancanza di assicurazione dell’auto; due ricorsi giudiziari; notifiche e contronotifiche. E alla fine una macchina sparisce nel ventre del vulcano della realtà, quella codificata dal labirinto delle leggi e quella oscura degli accadimenti. Auto rottamata. Demolita.

"E questo nonostante ci siano due sospensive e un’ordinanza del giudice di pace che mi danno ragione. Così adesso ho querelato il prefetto di Forlì-Cesena, Rinaldo Argentieri".

Gian Marco Ricci, 44 anni, libero professionista di Bertinoro, è oggi costretto a fare i conti con la scia di avvenimenti che l’hanno travolto. E lo fa una querela in mano.

Ricci è all’estero, nel marzo 2024. Quando per lavoro va oltre i confini italiani, lui sospende l’assicurazione della sua auto, una Mercedes serie E coupé. Poi il bertinorese torna in patria. E si scorda di riattivare, immediatamente, l’assicurazione. Due giorni dopo lo fermano i carabinieri. E viene fuori subito l’irregolarità. Manca l’assicurazione della macchina. Scatta il verbale: 600 euro, da pagare entro 60 giorni. Ricci lo salda per via telematica. Ma qualcosa va storto. Il pagamento non arriva a destinazione. Così in maggio parte il sequestro del veicolo. Un procedimento automatico. Ricci non può girare. Può detenere l’auto solo ’in custodia’. Lui fa ricorso al giudice di pace.

Il 28 agosto 2024 la macchina deve andare in revisione. Ricci va dai carabinieri di Forlimpopoli: "Mi avevano detto che col ricorso potevo girare". Ma i militari gli sequestrano, fisicamente, la Mercedes. Ricci fa un nuovo ricorso. La prefettura però notifica la demolizione del mezzo, il 6 settembre. Quattro giorni dopo, il 10 settembre, il giudice di pace sospende il provvedimento di rottamazione. Undici settembre: la sospensiva viene spedita alla prefettura. L’avvocato del Ricci, invia, formalmente con Pec, la sospensiva del giudice sia alla prefettura sia alla concessionaria della demolizione (tutto questo è negli atti).

"Io torno dall’estero il 19 settembre – racconta Ricci –. Col decreto del giudice, mi reco all’autorimessa. E sa cosa mi dicono? Che la mia auto è già stata rottamato. Vado su tutte le furie! Ma come rottamata? C’è un’ordinanza del giudice! E loro mi rispondono che il ricorso era stato fatto dopo i 5 giorni della notifica della prefettura. Ma quali 5 giorni? La legge parla di 30 giorni. Non di cinque. E comunque io il ricorso l’avevo fatto entro quei fantomatici 5 giorni. Poi nonostante le proteste mi aggiro nel deposito giudiziario e trovo, e fotografo, la mia auto, intonsa, privata solo della targa. Chiamo l’avvocato Matteo Pavanetto che scrive di nuovo a tutti, prefettura e custode giudiziario, invitandoli a non dare corso alla demolizione della mia auto in quanto ogni provvedimento è stato sospeso dal giudice di Pace".

Tredici febbraio 2025: il giudice di pace dà definitivamente ragione a Ricci. Deve riavere indietro l’auto. I carabinieri, addirittura, gli ridanno indietro il libretto di circolazione. Ricci allora torna al concessionario della custodia giudiziaria dell’auto. E cosa gli rispondono? "Che la macchina non c’è più. Demolita. Ma che razza di storia è mai questa?!", si domanda, disorientato, Ricci. E la prefettura? Il 9 maggio scorso, scodella un’ordinanza con la quale dispone l’elargizione, all’automobilista rimasto senz’auto, di 6.461 euro, a titolo di risarcimento, per la Mercedes svanita nel nulla. "Tutto ciò è a dir poco scandaloso", risuona la voce di Ricci.

"La mia macchina aveva un valore di mercato di 36mila euro. E io adesso li voglio tutti. Per questo ho fatto un esposto contro il prefetto". Una denuncia in cui si ipotizza, da parte del prefetto, la violazione dell’articolo 650 del codice penale: inosservanza di un provvedimento dell’autorità giudiziaria. "E sa qual è l’altro scandalo? Che se dovessero arrivare quei soldi, a pagarli saranno i contribuenti".

Maurizio Burnacci