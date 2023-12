Rotte confermate per il nuovo anno. Ryanair e Go to Fly in attesa di altri

"La domanda di trasporto aereo è in costante crescita – spiega Andrea Gilardi, direttore generale di Forlì Airport – e il traffico aumenta più velocemente rispetto alle infrastrutture presenti sul territorio. Il nostro settore ha buone prospettive future, ma si devono anche adeguare le strutture aeroportuali, che diversamente non saranno in grado di attrarre turisti e business all’infinito".

Al Ridolfi, nel dettaglio, rimangono attivi i due voli Ryanair su Palermo e Katowice, con 100mila passeggeri che hanno raggiunto le due destinazioni, mentre le proposte dell’aeroporto Go To Fly hanno raccolto 78mila passeggeri. Nello specifico i voli estivi su Olbia e Cagliari per quanto riguarda la Sardegna, mentre per la Sicilia l’aeroporto forlivese consentirà di raggiungere direttamente Trapani, Lampedusa, Pantelleria, Catania.

Per le destinazioni europee è riconfermata la rotta su Tirana in Albania, mentre sono state ampliate e potenziate, soprattutto in vista della stagione estiva, le proposte sulla Grecia con le mete mediterranee di Zante, Cefalonia, Corfù, Lefkada e Karpathos. I voli saranno in vendita nelle giornate tra Natale e la fine dell’anno. La destinazione in Egitto di Sharm el-Sheikh è invece legata ai venti di guerra che sconvolgono il Medio Oriente e la speranza è quella che possa essere raggiungibile, in tranquillità, per il periodo delle vacanze pasquali.

"Forlì per la compagnia Ryanair è nei primi cinque aeroporti in Europa – precisa Gilardi – come qualità e affidabilità e le recenti polemiche che hanno coinvolto il nostro scalo non hanno nessuna ragione d’essere". Il direttore di Forlì Airport si riferisce alle dichiarazioni rilasciate da Pierluigi Alessandri di Confindustria Romagna, il quale aveva dichiarato che gli aeroporti romagnoli erano assolutamente inadatti all’accoglienza. "Le dichiarazioni di stima e di supporto – ribadisce Gilardi – ricevute dal sindaco Gian Luca Zattini, dal presidente della Provincia Enzo Lattuca, dall’onorevole Jacopo Morrone, dal direttore di Confcommercio Alberto Zattini e da Augusto Patrignani, vicepresidente di Destination management company in Romagna, testimoniano come il nostro impegno per l’aeroporto sia apprezzato. Siamo impegnati quotidianamente a collaborare e a migliorare i rapporti con le istituzioni, per far crescere una struttura che offre un servizio importante per l’economia regionale e per il turismo del territorio. In quest’ottica siamo in trattativa con altri due nuove compagnie che potenzieranno l’offerta per i passeggeri e che potrebbero essere operative nell’autunno del 2024".