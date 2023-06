"Rotte senza passeggeri, i voli di Go To Fly non funzionano"

"Guardi, è falso quello che dice Go To Fly, siamo noi di Aeroitalia ad aver risolto il contratto: il network di collegamenti programmati a Forlì è fallimentare". Gaetano Intrieri (foto a destra) è l’amministratore delegato di Aeroitalia, la compagnia aerea che provvedeva alla gran parte delle tratte in partenza e arrivo al Ridolfi. Da domenica i rapporti sono stati interrotti e centinaia di passeggeri partiti nei giorni scorsi alla volta di Lampedusa, Alghero, Olbia Trapani e Napoli, si chiedono come torneranno a Forlì.

Dottor Intrieri, partiamo proprio dai turisti che hanno deciso di fare le vacanze nei giorni scorsi e ora sono in villeggiatura in possesso di un biglietto XZ, i codici di volo Aeroitalia: come faranno?

"Noi ci prenderemo cura di quelli che hanno prenotato sul nostro sito: loro li possiamo contattare, gli altri no. Per esempio: chi è a Lampedusa ritornerà a Bergamo-Orio al Serio. Oppure c’è chi rientrerà in altri scali, in ogni caso saranno ’riprotetti’. Oppure verranno rimborsati dei biglietti".

Quindi, altri disagi in vista per i passeggeri. Quali sono le cause?

"Il problema vero è il fallimento della programmazione di Go To Fly. Abbiamo avuto casi di voli con appena 10-15 persone a bordo. Il massimo è capitato in un volo per Lourdes: una sola persona prenotata".

Però nelle tratte non condivise con la società dello scalo di Forlì, il costo dei biglietti non venduti ricade su Go To Travel.

"Sì, ma in ogni caso non possiamo permetterci aerei vuoti, e comunque in altre situazioni ci rimettiamo dei soldi pure noi".

Ma non era già emerso settimane fa che la ragione dei ritardi e delle cancellazioni era dovuta alle difficoltà di Air Connect, la compagnia rumena dalla quale Aeroitalia noleggia aerei ed equipaggi?

"In effetti Air Connect ha avuto una debacle operativa, ma il vero problema è l’errata programmazione di Go To Fly. Avevamo già spiegato in alcuni incontri che bisognava cambiare rotte, perché molte di quelle non funzionano. Per esempio abbiamo suggerito il Forlì-Roma, ma non ci hanno ascoltato".

Altri collegamenti che secondo lei potrebbero funzionare?

"Napoli e Catania, purché fatti bene, nei giusti orari. E sempre con aerei piccoli, massimo da 60-70 posti, perché Forlì è uno scalo regionale. Noi operiamo da tempo anche su Bologna, per esempio col volo su Comiso, che ha anche più di cento passeggeri, per cui possiamo farli viaggiare su un 737 e non su un Atr come quelli utilizzati da Air Connect a Forlì".

Da Forlì già si vola per Catania e Napoli: tre settimane fa avevate stabilito di affrontare i problemi dello scalo, ma non sono stati risolti.

"No, infatti. Io sono sempre disponibile ancora a parlare con i proprietari di Forlì Airport, Giuseppe Silvestrini ed Ettore Sansavini, al fine di modificare la programmazione dell’aeroporto. Sono sinceramente dispiaciuto che le cose non siano andate bene, ma se continuano così continueranno a rimetterci dei soldi".

