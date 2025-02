Ruba al centro commerciale: arrestato per furto aggravato

Forlimpopoli, 28 febbraio 2025 – Un uomo arrestato per furto aggravato e due persone denunciate. Questo il bilancio dell'attività svolta nei giorni scorsi dai carabinieri della Compagnia di Meldola, in particolare del Nucleo Operativo e Radiomobile e della Stazione di Forlimpopoli. A finire in manette un uomo sorpreso all’interno di un centro commerciale di Forlimpopoli a rubare prodotti confezionati e capi di abbigliamento dopo averli privati del dispositivo antitaccheggio.

La refurtiva, recuperata, è stata restituita ai legittimi proprietari; al termine dell'udienza, il giudice ha convalidato l'arresto. Denunciata una persona straniera per ingresso e trattenimento illegale nel territorio dello Stato: al termine delle formalità l'ufficio stranieri ha avviato l'iter per la sua espulsione.

Denunciato infine un automobilista per guida in stato di ebrezza, poiché controllato alla guida di un veicolo risultando positivo alle prove etilometriche con un tasso alcolemico superiore a 1,5 gr/l. La patente gli è stata subito ritirata.