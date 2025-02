Ruba al market, arrestato dopo il furto

I carabinieri di Forlì hanno arrestato una persona per furto aggravato e denunciate altre due per ricettazione, porto di armi e oggetti atti a offendere, e resistenza a pubblico ufficiale.

I blitz dei militari dell’Arma rientrano nel piano di tutela del territorio col fine di prevenire e sopprimere reati predatori e contro il patrimonio, controlli che vengono attuati sistematicamente dai carabinieri.

Più nel dettaglio, durante i controlli in città, i militari della stazione del Ronco sono intervenuti in un supermercato dell’area commerciale Puntadiferro, su segnalazione del personale di vigilanza; obiettivo, bloccare un uomo che poco prima, rimuovendo i sistemi di antitaccheggio, ha prelevato diversa merce – per un controvalore stimato in diverse centinaia di euro – nascondendola in alcuni zaini e nelle tasche interne di più giubbotti che indossava.

La merce trafugata dall’uomo, interamente recuperata, è stata immediatamente restituita ai gestori del supermercato.

Successivamente, i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Forlì, hanno invece controllato, in una stradina del centro cittadino, due giovani che avevano anche tentato di opporsi; i due sono quindi stati trovati in possesso di due coltelli di grosse dimensioni, un cacciavite, un monopattino elettrico risultato rubato e restituito al proprietario.