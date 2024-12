Ruba alcolici al supermercato: 34enne arrestata e poi allontanata

Ha rubato nove bottiglie di liquore da un supermercato, venendo bloccata da un addetto alla vigilanza (il valore della merce era di circa 120 euro). Per questo motivo una 34enne è stata arrestata sabato scorso dai carabinieri della Stazione di San Martino in Strada con l’accusa di furto aggravato. La donna, domiciliata in Emilia e già nota alle forze dell’ordine per altri episodi del genere, è stata notata dall’addetto alla vigilanza perché si aggirava con fare ritenuto sospetto; la 34enne è stato poi bloccata dopo aver superato le casse. I militari hanno ricostruito l’accaduto dopo aver visionato le immagini delle telecamere. Il giudice ha disposto il divieto di dimora in provincia.