Ruba un compressore, arrestato un 40enne

Un rumore all’alba e uno sguardo fuori, oltre le persiane: nella luce ancora incerta di venerdì mattina si staglia un uomo che sta caricando un compressore da 25 litri sulla propria bicicletta. Il residente – la zona è quella del Foro Boario – si fa coraggio: chiede al ciclista (un 40enne di origine marocchina) di fermarsi, ma questo fugge, abbandonando poco lontano il pesante compressore.

A questo punto entrano in gioco le Volanti della Questura di corso Garibaldi. In breve la trama appare chiara: il 40enne ha colpito in una casa vicina, asportando vari utensili. Ma il ladro va rintracciato. Una seconda Volante lo nota mentre corre. Lo vedono perfino quando, capendo di essere braccato, tenta una mossa disperata: nascondersi sotto un’auto in sosta. A quel punto scatta l’arresto in flagranza di reato, con l’accusa di furto. Il ladro, processato per direttissima, non potrà rimanere nel territorio del Comune di Forlì.