Rubano alcol da ubriachi e poi feriscono e minacciano gli agenti

Un marocchino di 28 anni, risultato poi clandestino sul territorio nazionale, con precedenti di polizia e senza fissa dimora, è stato arrestato dalla polizia con accuse varie. Un suo connazionale, 36 anni, regolare sul territorio nazionale, è stato invece denunciato a piede libero.

L’intervento degli agenti della questura di corso Garibaldi è giunto dopo la segnalazione di un furto di prodotti vari e alcolici al centro commerciale ‘I Porticì di via Colombo. I due avevano eluso, con chiare minacce, il tentativo di fermarli di un addetto alla sicurezza. I poliziotti però li hanno subito fermati, in evidente stato di ubriachezza.

Il 28enne ha scagliato contro gli agenti una bottiglia per poi spintonare e far cadere a terra un ispettore (per lui prognosi di dieci giorni).

L’arrestato dovrà rispondere di rapina aggravata, oltraggio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, clandestinità sul territorio nazionale e ubriachezza. Il connazionale, portato in questura, ha iniziato ben presto a insultare minacciare gli operatori, facendo scattare la denuncia per furto, resistenza a pubblico ufficiale e ubriachezza. Il giudice in mattinata ha convalidato l’arresto, disponendo per il 28enne la permanenza in carcere in attesa del processo.