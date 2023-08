Rubate o abbandonate "Già 85 bici rimosse: così si evita il degrado e diamo un’altra chance"

di Sofia Nardi

Il punto più critico della città, da sempre, è la stazione. Qui, ogni anno, vengono abbandonate decine di biciclette: da inizio anno sono ben 85 i veicoli su due ruote che sono stati rimossi dalla polizia municipale, quasi tutti in zona viale della Stazione – punto bus.

Alcune sono in buono stato, ma restano fissate alle aste dei cartelli stradali o pali della luce per settimane e settimane, senza che nessuno torni a prenderle; altre, invece, sono semi distrutte, a volte mancano del sellino, altre delle ruote. La municipale si occupa di tutte queste biciclette senza più padrone seguendo due strade diverse.

Le biciclette in buono stato, da regolamento, possono essere rimosse se si trovano nello stesso posto per oltre 20 giorni, oppure nell’immediato qualora la loro posizione fosse di pregiudizio al decoro o al passaggio di pedoni o veicoli.

In ogni caso il regolamento vieta di posizionare la propria bici legata a pali della luce o a segnaletica stradale, perciò chi lo fa rischia di non trovare più il suo velocipede al ritorno da una commissione.

"Noi interveniamo con operazioni sui velocipedi ogni mese circa – spiega il vice comandante Andrea Gualtieri –, in modo da tenere la situazione sempre sotto controllo e mantenere il decoro della città. Quando notiamo o ci viene segnalato un velocipede posizionato da diversi giorni in uno stesso posto posizioniamo un avviso. In molti di questi casi si risolve così, altrimenti, se dopo 20 giorni nessuno è intervenuto, procediamo con la rimozione. A volte il proprietario chiede la restituzione, accollandosi eventuali spese di rimozione e, se il mezzo si trovava in una postazione irregolare, anche una multa di 100 euro".

Appena una settimana fa, proprio in zona stazione, è stata effettuata l’ultima ricognizione: "Abbiamo rimosso 15 biciclette abbandonate ed è stato effettuato lo sfalcio, in modo da evitare che alcuni velocipedi vandalizzati venissero occultati tra le erbacce. È importante essere costanti nelle rimozioni per evitare di finire in un circolo vizioso perché il degrado chiama altro degrado".

Per i rottami ("chiamiamo ‘rottami’ – puntualizza Gualtieri – le biciclette che mancano di parti essenziali al loro funzionamento"), invece, si fa riferimento a ‘Maglia rosa social bike’: un progetto nato dall’incontro di diverse realtà forlivesi legate al mondo della solidarietà che prevede il coinvolgimento di persone svantaggiate, come disabili fisici e psichici, i quali lavorano attivamente nel restauro della bicicletta e nella loro vendita a prezzi vantaggiosi nel loro punto vendita al civico 124 di corso Mazzini.

"Da quando abbiamo avviato la collaborazione con ‘Maglia rosa social bike’, nel 2020, gli abbiamo conferito in tutto 380 velocipedi – puntualizza infine il vicecomandante Gualtieri – tutte queste biciclette sono state rimesse a nuovo e poste in vendita: un modo per migliorare il decoro urbano, ma anche per evitare di mandare in discarica mezzi di trasporto ancora potenzialmente utili ad altre persone".