"Rubava la luce per coltivare droga"

Rubava la luce del condominio. Sì certo, per risparmiare ed evitare il caro energia, ma soprattutto – questa almeno la tesi della pubblica accusa – "per far crescere in salute le sue piantine di marijuana", che coltivava in una cantina dello stabile di residenza.

L’uomo è stato denunciato per il reato di coltivazione illegale di sostanze stupefacenti, nonché per quello di appropriazione indebita di energia elettrica, con il conseguente sequestro delle piantine di droga e di tutto il resto dell’armamentario illecito utilizzato per la coltivazione, realizzata ovviamente all’insaputa degli altri condomini.

L’indagine è partita dalla denuncia dell’amministratore di condominio, che aveva comunicato ai militari il sospetto che ci fosse qualcuno tra i condomini che potesse aver effettuato un furto di energia elettrica. E questo perché, nello specifico, l’amministratore lamentava di aver ricevuto delle bollette che riportavano consumi – per una singola scala condominiale – decisamente sproporzionati rispetto agli analoghi periodi precedenti; tanto che i kilowatt risultavano quintuplicati. I carabinieri hanno quindi accertato che l’anomalo consumo di luce risultava giungere da una cantina dell’edificio, chiusa a chiave; cantina che però palesava un chiaro odore di marijuana: nella stanzetta segreta erano state allestite due serre con diverse piante di canapa indiana, alcune delle quali in fioritura e dall’altezza di oltre un metro.