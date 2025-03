Rubens potrà videochiamare il piccolo Brando

Potrà finalmente rivedere il suo piccolo Brando, Rubens Gardelli, papà del bimbo portato in Guatemala dalla madre Katherine Chuy Orellana nel luglio del 2023 senza il consenso del marito. Nessun abbraccio, però: il contatto sarà solo visivo, a distanza, in videochiamata. Come le ultime otto volte che l’imprenditore del caffè ha potuto sentire suo figlio. Prima che, nel maggio dello scorso anno, dal centro America venisse interrotta qualsiasi forma di comunicazione.

La notizia è trapelata nel corso dell’udienza di separazione giudiziale tra i coniugi, iscritta al ruolo nella giornata di giovedì e conclusasi in maniera interlocutoria. I legali della donna, infatti, hanno sollevato dubbi sulla competenza a decidere del foro forlivese. Nella circostanza gli stessi avvocati hanno annunciato la disponibilità di Orellana a fare videochiamate definite ‘protette’, ovvero con l’assistenza dei servizi sociali guatemaltechi.

Già nell’aprile del 2024 con i precedenti legali di Katherine, erano state pattuite 4 videochiamate a settimana. "Ma, di fatto, in tre settimane furono solo sei", dice Gardelli richiamando la Convenzione dei minori dell’Onu del 1989 e quella de L’Aja sulla sottrazione dei minori del 1990: accordi che riconoscono come umano e inalienabile il diritto di ogni bimbo alla bigenitorialità. Anche in caso di divorzio o separazione, purché non esistano impedimenti che giustifichino l’allontanamento di un genitore dal proprio figlio.