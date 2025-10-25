Rupe Pappona, a dicembre si circola a doppio senso

Il vicepresidente della Provincia di Forlì-Cesena, Roberto Cavallucci, i tecnici dell’ente e il sindaco di Modigliana Jader Dardi si sono incontrati nei giorni scorsi per un aggiornamento sull’andamento dei lavori nel cantiere ‘Rupe della Pappona’, della strada provinciale 20 ‘Tramazzo-Marzeno’. Si tratta di uno dei simboli del disastro alluvionale del maggio 2023 che colpì soprattutto la Romagna: qui franò parte della rupe e crollò gran parte della scarpata di sostegno alla strada, sul sottostante fiume Marzeno. I lavori di ricostruzione dell’asse stradale, assegnati all’impresa Ambrogetti srl di Verghereto, da oltre un mese erano fermi.

Oggi si apprende che: "È completata la palificata strutturale lato monte, con l’esecuzione delle verifiche di integrità e al termine della maturazione del calcestruzzo, saranno eseguite sui pali le prove di portata". Nell’incontro è stato ripercorso l’andamento del cantiere, giunto al costo complessivo di oltre 5 milioni di euro per sistemare il movimento franoso e gli imprevisti, a partire dagli eventi meteorologici del settembre-ottobre 2024, con interventi in somma urgenza sulla parete rocciosa e "la conseguente necessità di realizzare il rilevato di valle costruito per non interrompere la circolazione e consentire il transito dei durante i lavori".

Proprio la realizzazione del rilevato, previsto inizialmente temporaneo "a seguito di valutazioni tecniche, ha suggerito una variante che semplificherà la soluzione strutturale realizzando ulteriori interventi migliorativi, garantendo sicurezza e contenimento dei costi". A partire dai primi giorni di dicembre sarà possibile il transito con circolazione a doppio senso di marcia.

"La sospensione dei lavori – conclude il documento – consentirà la realizzazione della variante e il reperimento delle risorse economiche aggiuntive, pari a 450.000 euro, già richieste alla Struttura commissariale. Alla ripresa delle attività, nei primi mesi del prossimo anno, verrà nuovamente istituito il senso unico alternato regolato da semaforo, per completare le due carreggiate stradali. I lavori termineranno entro la fine dell’estate 2026".

Giancarlo Aulizio