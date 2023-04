Rusticali riabilitato Rigettato il ricorso del fallimento Seaf "Nessun risarcimento"

Il Tribunale delle Imprese di Bologna ha rigettato la domanda risarcitoria del Fallimento della Seaf, la vecchia società che gestiva l’aeroporto Ridolfi, poi andata in crac, svolta contro gli eredi di Franco Rusticali, ex sindaco di Forlì, che della Seaf fu presidente nel biennio ricompreso tra il 4 aprile 2008 e il 3 ottobre 2010. Il Fallimento chiedeva 21 milioni di risarcimento agli eredi di Rusticali. Il Tribunale delle Imprese ha rigettato la richiesta "per accertata irresponsabilità e inesistenza di danni attribuibili al medesimo e agli altri convenuti".

La Seaf veniva dichiarata fallita nel maggio 2013; Rusticali morì il 22 dicembre 2015. Pochi giorni dopo la sua scomparsa, il 28 dicembre 2015, la moglie di Rusticali, Mariateresa Filippini Lera, e i figli Giorgio e Guido, venivano raggiunti da un atto di citazione in giudizio del Tribunale delle Imprese di Bologna. Dovevano rispondere, in qualità di eredi, per oltre 21 milioni di euro di supposti danni che l’ex presidente Seaf, in concorso con gli amministratori e i sindaci di allora, avrebbe cagionato alla società. Dopo oltre nove anni di indagini e diversi esami s’è chiusa oggi la vicenda, con la riconosciuta estraneità di Rusticali alle richieste risarcitorie, e con la condanna del Fallimento Seaf al risarcimento delle spese processuali sostenute.

"Franco Rusticali – dichiara l’avvocato Enrico Nannini, il legale che ha seguito gli eredi dell’ex sindaco in questa causa – si è sempre speso per la protezione e per lo sviluppo della nostra città, lavorando con non comune abnegazione al perseguimento degli obiettivi primari di tutti i suoi concittadini. Questa sentenza rende un meritato lustro a una figura di straordinaria caratura morale e politica. E al contempo restituisce piena dignità all’uomo e alla sua famiglia, rimasta straordinariamente salda e coesa nel difenderne, vittoriosamente, la memoria e le ragioni nel corso di tutti questi lunghi anni di confronto processuale".