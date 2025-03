Ryanair: "Benvenuti a Forlì". Ma la foto scelta è di Cesenatico

Che bella la Romagna, che dalle colline guardi e vedi il mare. Verissimo, a patto di non esagerare. Come ha in effetti fatto la compagnia aerea Ryanair, che per promuovere le nuove rotte dell’estate 2025 da e per l’aeroporto di Forlì, ha piazzato un’immagine di Cesenatico. "Benvenuti a Forlì" recita lo slogan scritto a caratteri cubitali su immagine del Porto Canale leonardesco (nella foto sotto), che in effetti è vicino, ma non così tanto da meritare l’accostamento, dato che tra San Mercuriale e la spiaggia adriatica ci sono 40 chilometri di distanza.

"Ryanair – si legge nel comunicato ufficiale della compagnia – ha annunciato il suo operativo estivo 2025 per l’aeroporto di Forlì con due rotte verso Katowice e Palermo, con 10 voli settimanali. Ryanair opera da/per Forlì da 24 anni, supportando lo sviluppo regionale e la crescita, favorendo la connettività e il turismo tutto l’anno". E a corredo, sui social network, ecco la foto di Cesenatico: una gaffe che non è passata inosservata ai residenti della zona, che sui profili social della compagnia hanno simaticamente fatto notare l’errore. È intervenuto, sempre col sorriso, anche il primo cittadino del comune rivierasco Matteo Gozzoli, che in un post nel quale riprende la notizia, scherza asserendo che la città si sente pronta a prendersi carico della promozione turistica dell’intero territorio.

E questa, in effetti, potrebbe essere l’altra faccia della medaglia, quella positiva. Forlì e Cesena (e i rispettivi comprensori) sono reduci da un momento di tensione in merito alla candidatura a capitale italiana della cultura per il 2028: formalmente sarà Forlì a presentarsi (il comune capofila dev’essere uno), ma il progetto sarà aperto anche all’altra metà della provincia. La scelta di Ryanair – benché troppo approssimativa – rivela come, visto da chi lavora con il turismo, il nostro territorio sia in realtà integrato (o almeno dovrebbe esserlo): chi atterra a Forlì può farlo anche per raggiungere Cesenatico. I benefici sarebbero per tutti.