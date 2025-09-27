Ryanair, ieri 12 voli a Forlì: "Ridolfi, prova superata"

Il cielo sopra Forlì è stato particolarmente trafficato per tutta la giornata di ieri, quando l’aeroporto Ridolfi ha gestito complessivamente dodici voli Ryanair, per un totale di 2.300 passeggeri. Spagna, Polonia, Germania, Francia, Italia le nazioni rappresentate dalle varie mete. Ovvero rispettivamente aeromobili in arrivo e partenza da e per Barcellona (doppio collegamento), poi Cracovia, Berlino, Marsiglia e Brindisi: queste le tratte coperte dai voli che hanno messo alla prova (superata) lo scalo di via Seganti.

La ragione? Per tutta la giornata di ieri il sindacato Cub-Trasporti ha indetto lo sciopero dei lavoratori aeroportuali per richiedere il cessate il fuoco a Gaza: la categoria, infatti, non aveva aderito alle manifestazioni di lunedì 22 settembre e aveva programmato la propria protesta nella giornata di ieri. Lo stop, al quale hanno aderito molti lavoratori del settore, ha messo in seria difficoltà molte strutture, tra le quali anche il ‘Marconi’ di Bologna, costringendo la compagnia irlandese a individuare una soluzione di emergenza.

"Abbiamo avuto conferma delle nostre capacità organizzative in un frangente in cui l’attività è stata piuttosto intensa e con scadenze di sbarco e imbarco molto ravvicinate. Il risultato – sottolinea Riccardo Pregnolato, Accountable Manager di F.A. S.r.l. – ci ha senz’altro premiati sotto il profilo dell’affidabilità, della competenza e soprattutto in termini di prontezza gestionale dei velivoli una volta atterrati e parcheggiati sul piazzale". L’imprevisto, dunque, ha avuto un riscontro positivo che dà prova delle capacità dello scalo: "Forlì ha dato il proprio contributo – prosegue Pregnolato –, dimostrando di essere in grado di far fronte a volumi di traffico importanti: del resto i numeri parlano da soli e danno una chiara idea della movimentazione che ci ha visto protagonisti. Grazie a tutti i dipendenti e collaboratori per aver lavorato in piena sinergia".

Un anno fa, a causa di un altro sciopero, Forlì aveva gestito un numero anche superiore di passeggeri (3mila) benché inferiore per quanto riguarda i voli (9). Da tempo, F.A. rivendica di essere in grado di gestire volumi superiori a quelli attuali e spera in un riassetto regionale che le consenta maggiori entrate.