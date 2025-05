Ryanair studia i futuri piloti: "Tante possibilità dopo il diploma"

Una masterclass dedicata ai piloti (e non solo) di domani, quella organizzata ieri dalla compagnia irlandese Ryanair con gli studenti dell’istituto aeronautico Francesco Baracca: una momento di confronto per esplorare insieme le diverse opzioni lavorative che gli studenti si potrebbero trovare a vagliare dopo il diploma.

A incontrare gli studenti è stato l’head of communications Italy di Ryanair Fabrizio Francioni (nella foto): "Questa è stata l’occasione per mostrare le opportunità di lavoro e di carriera che l’industria aeronautica può offrire alle giovani generazioni. Ci sono moltissimi profili professionali che le varie compagnie aeree cercano ogni anno ed è importante condividere queste informazioni per consentire ai giovani di orientarsi meglio nel mercato del lavoro".

A margine dell’incontro, Francioni ha fatto un punto sul Ridolfi, dove la compagnia opera i voli per Palermo e Katowice, confermati anche per la prossima stagione, senza variazioni.

"Lo scalo di Forlì sicuramente offre un’ottima opportunità, ma al momento non è previsto un aumento delle rotte. Va detto, però, che non sono previste nemmeno per scali importanti come Milano, Roma o la stessa Bologna.

"Quest’anno, invece, abbiamo puntato sugli aeroporti del Friuli Venezia Giulia, dell’Abruzzo e della Calabria – ha specificato Francioni –, dato che in quelle regioni le amministrazioni hanno optato per l’abolizione dell’addizionale municipale sui diritti d’imbarco".

Quella contro l’addizionale municipale è un’annosa battaglia condotta da Ryanair: si tratta, di fatto, di un’imposta aggiuntiva che si applica ai biglietti aerei per ogni passeggero in partenza da aeroporti italiani, ed è destinata a finanziare enti locali, ammortizzatori sociali del settore aereo e il servizio sanitario nazionale.

"Se il governo italiano o le singole regioni abolissero l’addizionale municipale, Ryanair risponderebbe con un investimento di 4 miliardi di dollari in Italia, aggiungendo 40 nuovi aeromobili, una crescita del traffico a 80 milioni di passeggeri all’anno, oltre 250 nuove rotte e 1.500 nuovi posti di lavoro nelle regioni italiane. Una ricaduta che sicuramente interesserebbe anche il Ridolfi".