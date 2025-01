S. Antonio: animali e pane benedetto

Oggi, festa parrocchiale di S. Antonio abate, anche a Meldola, come in altre comunità, avrà luogo la benedizione degli animali da compagnia. L’iniziativa è della parrocchia in collaborazione con la sezione meldolese dell’Ente Nazionale Protezione Animali, guidata da Maurizio Ricci. La benedizione si fonda sul messaggio biblico per cui gli animali sono creati come compagni dell’uomo. Il rito si compirà sul sagrato di San Nicolò e davanti alla chiesa parrocchiale di San Colombano alle 10.30. Non mancherà la distribuzione del pane benedetto, da condividere anche con gli animali. I volontari dell’Enpa consegneranno il pane a quanti non potranno essere presenti.