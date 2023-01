S. Antonio, benedizione del pane

In tutta Italia esiste una vera e propria venerazione per S. Antonio Abate invocato come protettore degli animali domestici. Abbandonate da tempo però in tutto l’alto Bidente le benedizioni degli animali per motivi sanitari e di sicurezza, a S. Sofia, Corniolo e Spinello la ricorrenza sarà celebrata domenica con la benedizione del pane. A S.Sofia in particolare il pane di S. Antonio sarà distribuito nella chiesa parrocchiale dopo la messa delle 11 di domenica e nella chiesa del Crocifisso dopo la messa prefestiva domani e domenica alle 17.