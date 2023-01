S. Maria delle Lacrime, festa per i 500 anni

La parrocchia di Santa Maria delle Lacrime di Rocca San Casciano celebra domani il 5° Centenario del prodigioso pianto della Madonna. Alle 10.30 interverrà il vescovo Livio Corazza a presiedere la solenne concelebrazione eucaristica, con la partecipazione dei parrocchiani di Rocca e dei rappresentanti del consiglio dell’Unità pastorale e dei singoli consigli di Dovadola, Rocca, Portico, Bocconi e San Benedetto in Alpe, parrocchie guidate dal parroco don Giovanni Amati, aiutato dal vicario o cappellano don Rudy Viscarra. Al termine si svolgeranno la fiorita alla Madonna e la benedizione dei bambini. Seguirà il pranzo nel circolo parrocchiale.

In preparazione alla festa si è svolta una novena la settimana precedente. Martedì 17 poi, giorno ricorrente del ‘pianto’ della Madonna nel 1523, sono in programma altre funzioni, fra cui la messa alle 10 e alle 20.30, nonché la recita del rosario alle 15.30, l’offerta delle candele e l’adesione alla Compagnia della Madonna. Come appendice alle celebrazioni centenarie, domenica 22 alle ore 15 si terrà la benedizione degli animali in piazza Garibaldi, in occasione della festa di Sant’Antonio abate.

Il miracolo della lacrimazione dell’immagine della Madonna, una terracotta policroma del XV secolo, è raccontata da vari storici locali, fra cui il pievano don Mario Melandri, nel libro ‘Rocca San Casciano e le parrocchie dell’alta valle del Montone e Rabbi’ (Cappelli editore, 1950). Scrive l’allora parroco e storico a pagina 34-35: "La mattina del 17 gennaio 1523 alcune persone erano in preghiera davanti all’altare della Madonna, quando, sollevando lo sguardo, s’accorsero che dagli occhi della Vergine scendevano lacrime abbondanti. Accertatisi, fra la sorpresa ed il timore, della realtà del fatto, avvertirono altre persone ed in un batter d’occhio il popolo corse alla chiesa, in gran spavento. Il pianto durò cinque ore".

Don Melandri cita poi un pubblico verbale dell’epoca: "Per comando del signor commissario in quel tempo di Romagna e podestà del luogo, fu con grandissima diligenza, dopo detto pianto, cavata essa immagine dal tabernacolo, per vedere se vi fosse stata alcuna fraude, benché non potesse essere, atteso che aveva durato troppo a lungo, e fu veduto ivi non essere fraude alcuna. Testimonianza del pianto prodigioso fu fatta, per relazione scritta e sottoscritta, dai maggiorenti del paese", che furono dieci. Celebrazioni anche nel 1923, per il quarto centenario, a cura dell’allora pievano don Antonio Tabanelli.

q. c.