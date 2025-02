S. Maria Nuova, dopo quello privato in arrivo anche il nido comunale

Dal muro di cinta del cantiere, in lamierato blu, spuntano ora i tetti delle casette del nuovo asilo nido di Santa Maria Nuova Spallicci. Il progetto architettonico prevede, infatti, la realizzazione di un edificio a un piano: "Formato da quelle che da fuori sembrano essere otto piccole casette – spiegano i progettisti dello studio Gayardon Bureau – in maniera da accogliere i piccoli nelle due sezioni che avranno sede qui". Molto ampie le vetrate che portano verso l’esterno, sia in quello che sarà il giardino principale, sia nelle due corti a uso esclusivo delle sezioni, "una specie di aula esterna adatta per l’outdoor education".

Siamo stati in cantiere per toccare con mano lo stato di avanzamento dei lavori finanziati dal Pnrr con gli assessori Filippo Scogli e Sara Londrillo, rispettivamente ai lavori pubblici e alla scuola. "Un progetto da 1 milione e 800 mila euro – spiega la capo settore lavori pubblici, Barbara Dall’Agata – che abbiamo candidato nel 2022 nelle linee di finanziamento del Pnrr e che in un primo momento prevedeva un costo di 1.080.000 euro. L’adeguamento del prezziario, come previsto dalla legge, ha poi innalzato il prezzo alla cifra attuale e quindi abbiamo dovuto richiedere fondi anche al ministero, oltre all’accensione di un mutuo da parte del Comune per 180mila euro". Le fondazioni sono finite e, su esse, si stanno montando le strutture in legno che saranno l’ossatura di tutta la struttura, che avrà un saldo energetico pari a zero, grazie ai pannelli fotovoltaici che verranno posizionati nelle falde esposte a sud dei tetti.

"Il sistema sarà governato dalla domotica – spiegano i progettisti – sia in loco che in remoto, per poter garantire la giusta temperatura nelle stagioni fredde, ma anche in quelle estive. Infatti, come previsto specificatamente dal bando Pnrr, i nuovi edifici scolastici devono servire la comunità 12 mesi l’anno". La fine lavori è prevista per il 16 ottobre, ampiamente entro i termini per il tipo di finanziamento europeo. "Avremo così pronto il nido comunale da una trentina di posti – spiegano i due assessori –, per l’inizio dell’anno scolastico 2026/27. Ci sono già famiglie che chiedono disponibilità, ma è ancora decisamente presto".

In paese esiste già un asilo nido, il Nadiani, che sorge di fianco alla parrocchia. "È un privato convenzionato che svolge un servizio impeccabile – commentano Scogli e Londrillo –, ma che serve un territorio molto ampio che sconfina con le adiacenti frazioni cesenati. Santa Maria Nuova è in espansione, sempre più giovani famiglie vengono ad abitarvi e un nido comunale è una necessità a cui abbiamo voluto dare risposta".

