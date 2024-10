S. Maria Nuova, parco giochi intitolato a Gino Strada

A Santa Maria Nuova Spallicci il parco giochi di via Giotto sarà intitolato al fondatore di Emergency, Gino Strada, la cerimonia si terrà lunedì 21 alle ore 12. L’amministrazione comunale ha deciso di rendere omaggio alla sua memoria per il profondo impegno dimostrato nel curare e proteggere i civili nelle zone di guerra e per il contributo significativo dato, durante tutta la sua vita, alla promozione della cultura della pace. Nello stesso parco il 21 aprile 2023, in occasione dell’anniversario della nascita di Gino Strada e della Giornata della Terra, venne piantumata una quercia in suo onore. All’iniziativa interverranno Simonetta Gola Strada, direttrice comunicazione Emergency e Massimo Grandi, referente del gruppo Emergency Forlì-Cesena.