S. Martino in Villafranca, domani protagonista il dialetto bolognese

Ripartono le commedie dialettali dopo la pausa natalizia nella sala parrocchiale ’Garavini, in via Lughese 135, a San Martino in Villafranca. Alle 21 di domani sul palco la Compagnia bolognese ’Bruno Lanzarini’ con lo spettacolo ’I surd par prémm… al rèst par secånnd’. Considerato che studi medici e scientifici hanno accertato che ridere fa bene alla salute, la commedia in programma, scritta da Cinzia Mazzacurati, propone scenette che suscitano il giusto apporto di risate. Ingresso 7 euro, omaggio per i giovani fino a 14 anni. Prenotazioni: 3487443860; printservicefc@yahoo.com.