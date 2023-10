S. Mercuriale, nuovo look. Campanile restaurato: "Forlì dall’alto, si riparte"

Dopo i pavimenti interni all’abbazia, riaperta lo scorso marzo in seguito a un importante rifacimento, anche il restauro del campanile di San Mercuriale è giunto al termine. "Il campanile – illustra l’architetto Emanuele Ciani, responsabile dei lavori – è alto in tutto 75 metri e contiene una scala in laterizio composta da 274 gradini che conduce su fino alla cella campanaria. Noi abbiamo operato un restauro conservativo, volto a mantenere l’aspetto migliorando la fruibilità". In particolare un occhio di riguardo è andato alla sicurezza dell’ascesa, nell’ottica di tornare ad aprire il campanile con regolarità (il Comune ha più volte parlato anche della possibilità di inserire il punto panoramico in un ipotetico percorso turistico che collegasse il centro storico alle mostre al San Domenico). "Oltre a consolidare le stuccature tramite perni e un idrorepellente, abbiamo progettato un corrimano che prima mancava e abbiamo studiato dei parapetti per scongiurare ogni rischio di caduta. Abbiamo anche posizionato dei sistemi di allontanamento dei volatili. Inoltre è stata progettata l’illuminazione notturna interna e un sistema di videosorveglianza".

L’intervento complessivo del risanamento della pavimentazione dell’aula della chiesa e dell’interno del campanile, come spiega l’economo della diocesi di Forlì-Bertinoro Claudio Leonessi "ha comportato un impegno di 371mila euro, dei quali 127.373 sono serviti per l’aula della chiesa e 243.633 per il campanile. Per sostenere la spesa ha contribuito l’8xmille alla chiesa cattolica e per 230mila euro la Fondazione Cassa dei Risparmi che è sempre molto impegnata alle esigenze della diocesi". Al conto manca ancora la somma di 39mila euro che resta a carico della parrocchia. Per coprire anche questa ultima spesa il parroco, don Nino Nicotra, ha fatto un appello ai cittadini: "La conclusione dei lavori – sottolinea – è un momento importante, che ci permette di riappropriarsi di un bene simbolico nel quale tutti si riconoscono e in questi tempi difficili abbiamo particolare bisogno di simboli unitari. Ora speriamo che la comunità voglia stringersi ancora una volta attorno alla basilica come luogo da custodire con cura".

Perciò i forlivesi che vorranno contribuire potranno fare un’offerta tramite erogazione liberare (detraibile dalla dichiarazione dei redditi), facendo riferimento all’iban: IT09Q0854213200000000232231 intestato a ‘Parrocchia di San Mercuriale’. Anche il vescovo Livio Corazza è soddisfatto per il restauro: "Ora il campanile potrà finalmente aprire al pubblico, dando ai cittadini la possibilità di vedere Forlì dall’alto, in tempo per la celebrazione delle celebrazioni legate a San Mercuriale, che prendono il via proprio questo fine settimana. Ci auguriamo che questa sia un’occasione di unità tra le persone, perché il campanile, con l’inconfondibile suono delle sue campane, ha sempre il potere di unire le persone". Il campanile, di fatti, aprirà al pubblico per la prima volta proprio questo fine settimana, poi tornerà ad aprirsi sporadicamente "probabilmente in occasione delle festività più importanti – come precisa Nino Nicotra – in attesa che un accordo con il Comune, che si è offerto anche di operare la pulizia esterna del campanile, possa consentirci di aprire con maggiore regolarità in futuro".

Sofia Nardi