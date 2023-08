S. Pietro in Tossino Restaurato il dipinto conservato nella pieve

Venerdì scorso, nella chiesa di San Pietro in Tossino, è stato presentato il lavoro di restauro compiuto sul dipinto di scuola Emiliano Romagnola del XVIII secolo, di ambito culturale Bottega Italiana: ‘Gesù risorto appare a Santa Maria Maddalena’, che sarà conservato nell’antica pieve. La serata è stata organizzata nell’ambito delle iniziative promosse dal Mu. Ve. di Modigliana sul tema del 2023: La Scelta. E la scelta del ‘Prendersi cura’ è una delle scelte più importanti alle quali siamo chiamati. Il restauro è stato invece possibile grazie al finanziamento offerto da un bando dello scorso anno della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, seguito all’importante mostra al Museo San Domenico dedicata alla Maddalena nell’arte. La storica dell’arte Susana Alves ha introdotto sull’iconografia della Maddalena nel ‘Noli Me Tangere’ mentre la restauratrice Maria Letizia Antoniacci ha raccontato anche con molte foto le fasi del restauro. A febbraio Antoniacci aveva riconsegnato il dipinto al parroco don Marco Corradini nella chiesa di San Pietro in Tossino.

Per Silvia Samorì, responsabile del Mu.Ve.: "Il quadro, che versava in condizioni tali da non poter quasi essere più leggibile a causa del deterioramento e dei cedimenti della tela, ha riacquistato integrità, luminosità e colore, restituendo una scena inaspettata nella sua grazia tutta particolare". La chiesa di San Pietro in Tossino con i suoi affreschi, il dipinto restaurato e una mostra di quadri ispirati alla Maddalena realizzati da artisti contemporanei dell’associazione Ics Fecotry Art è visitabile su appuntamento chiamando il numero 347.8915176.

g.a.