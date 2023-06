S. Sebastiano, in mostra ‘La magia dei colori’

Uniti nella vita e nell’arte, i coniugi Antonio Pini e Vitalba Pompinetti hanno allestito una mostra con le loro opere dal titolo ‘La magia dei colori’, un’ espressione che sintetizza molto bene la caratteristica fondamentale dei quadri esposti. La mostra è visitabile fino al 18 giugno all’Oratorio di San Sebastiano a Forlì e ciò che alimenta ancor più la sinfonia dei rapporti cromatici è l’amore che entrambi gli artisti nutrono per i paesaggi e per la natura interpretati secondo forme personali ma coerenti con l’insieme di tutta la rassegna.

La passione per i pennelli dei due artisti è attiva già da vari decenni e, pur scegliendo tematiche simili come paesaggi e natura, la forma espressiva si realizza, in entrambi, attraverso una visione personale e ricca di tante emozioni che la natura suscita individualmente. Antonio, ad esempio, ama i colori forti, a volte violenti, che aggrediscono la tela e che sono resi preziosi dai significati, ora evidenti ora nascosti, che comunicano In queste opere è evidente la sensibilità dell’artista che, attraverso la fusione di colori e di tonalità, rivela anche il profondo mistero che i colori suggeriscono e il coraggio dell’artista di trasferire nei dipinti gli stati d’animo e le inquietudini.

Gli stessi temi sono presenti anche nelle opere di Vitalba Pompinetti, in cui la sinfonia dei colori che avvolgono l’immagine risulta intima e delicata. Vitalba prova una grande attrazione verso la natura che rappresenta con tonalità dalle atmosfere sognanti. Paesaggi, alberi, mare e cielo offrono una realtà ricca di fascino e rivelano la sensibilità della pittrice nel cogliere non solo gli aspetti più significativi della natura, ma anche la profondità, l ’armonia e la bellezza che le opere comunicano. I quadri di entrambi gli artisti sono perciò lo specchio di un’intimità e di una sensibilità che la ‘magia dei colori’ trasmette a chi osserva le opere.

Rosanna Ricci