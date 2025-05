S. Sofia, approvato il bilancio. Ma è polemica

Il consiglio comunale di Santa Sofia ha approvato il bilancio consuntivo 2024, ma la minoranza consigliare ‘Per Santa Sofia’ ha votato contro. L’esercizio si è chiuso con un avanzo di amministrazione pari a 1.660.591 euro tra parte accantonata, vincolata, destinata agli investimenti e quella disponibile.

"Il 2024 ha rappresentato per la comunità un periodo di transizione – commenta la sindaca Ilaria Marianini – segnato ancora da criticità, ma anche da significativi segnali di ripresa. Dopo le gravi difficoltà affrontate negli ultimi anni il 2024 può essere considerato un anno di parziale sollievo. Resta tuttavia alta l’attenzione verso i fenomeni di dissesto idrogeologico e i movimenti franosi che continuano a interessare alcune aree del nostro Comune".

Da parte sua il vicesindaco Matteo Zanchini nella sua veste di assessore al bilancio e ai lavori pubblici ha elencato i principali interventi: inaugurazione della Casa della Comunità di via Nefetti; il completamento del secondo stralcio della Sala Milleluci; avviati cantieri grazie al Pnrr, come il Bike Park; interventi su scuole (sede distaccata scuola primaria), viabilità e marciapiedi, la nuova illuminazione pubblica e gli impianti termici negli edifici comunali.

"In ambito progettuale – precisa Zanchini – si è dato avvio a numerosi iter che troveranno attuazione tra il 2025 e il 2026 con l’obiettivo di rigenerare spazi urbani, migliorare l’accessibilità e valorizzare il patrimonio pubblico".

"Ci sono segnali contrastanti dal punto di vista economico – aggiunge la sindaca –. Mentre il settore produttivo ha mantenuto un andamento stabile, il turismo ha confermato il proprio ruolo trainante e la rete commerciale ha continuato a resistere. A livello demografico, si registra un lieve incremento della popolazione residente (+5 unità), a fronte però di una diminuzione delle nascite, dato che impone una riflessione attenta. Resta quindi una priorità garantire i servizi essenziali e, al contempo, promuovere nuove opportunità occupazionali".

A sua volta la minoranza non solo ha votato contro, ma ha anche presentato un vero e proprio documento alternativo. "Non ci sono state nel 2024 e non ci sono neppure in questi mesi del 2025 grandi slanci progettuali: il Gruppo Amadori si sta allargando (cosa molto positiva), ma cosa stiamo facendo per capire quale sarà l’impatto su viabilità, abitazioni, scuole, sanità? La Bidentina è abbandonata a sé stessa. Nessuna richiesta, da parte di Santa Sofia, su un progetto generale di messa in ordine; non si sa nulla di Sportilia, che rischia di diventare una cattedrale nel deserto. Un punto d’attenzione dovrebbe essere anche la riqualificazione urbana e il recupero ambientale, sui muri lungo fiume, ponte e piazza Mortano, ex area Arrigoni, piazzetta via Gentili. Ci sono poi ritardi nei lavori sul parcheggio a fianco Milleluci, e sulla gestione della piazza Matteotti".

La nota continua: "Ci sono due piani del municipio quasi pronti, con ascensore e tutti gli allacci. Possibile che in 11 anni non si sia ancora pensato a come utilizzarli? Sul cimitero siamo in attesa di un progetto esecutivo ed appaltabile dal 2014, mentre le case popolari di via Allende sono ancora alla mercè dei rovi per finire alla gestione Asp – conclude la nota –, dove forti sono i malumori del personale e dei parenti". Non manca però l’invito all’amministrazione ad un dialogo maggiore, e a mettere in campo idee progettuali nuove, con determinazione, per fare uno scatto in avanti.

Oscar Bandini