S. Sofia, chiude la stagione. C’è Giacomo Poretti

Termina domani, alle 21, la stagione teatrale al Mentore di Santa Sofia con lo spettacolo ‘Condominio mon amour’ della compagnia Teatro degli Incamminati con Giacomo Poretti e Daniela Cristofori. "Una divertente commedia ambientata in un condominio della ‘Milano-bene’ – scrivono i curatori –, uno spettacolo che racconta la grande confusione che si vive oggi, stretti tra presunti inglesismi: rider, smart working, pet sitter, media manager e lo spettro dell’intelligenza artificiale, una sorta di fantasma che sembra un giorno dover seppellire ogni relazione umana e ogni capacità critica".

Protagonisti sono Angelo, il ‘Portinaio’ da quattro generazioni in un condominio della Milano bene che vince sulla tecnologia, sul progresso esasperato e sulla sua ambasciatrice Caterina, dipendente di un Fondo immobiliare internazionale che ha l’obiettivo di licenziare cinque portinai e affermare il suo potere immobiliare attraverso l’introduzione del Robot Keeper. Il grande convitato di pietra è l’intelligenza artificiale, una sorta di fantasma che sembra un giorno dover seppellire ogni relazione umana e ogni capacità critica. Ma Angelo non ci sta, e con la sua umanità riesce a vincere. Gli autori della pièce sono Daniela Cristofori, Giacomo Poretti e Marco Zoppello, la regia di Marco Zoppello, scenografia Stefano Zullo, costumi Eleonora Rossi, disegno e luci Matteo Pozzobon e le musiche originali di Giovanni Frison.

Lo spettacolo è compreso nel carnet di abbonamento, per i non abbonati ingresso 25 euro (ridotto 20 euro per over 65 e under 27). Info e prenotazioni: 349.9503847. Biglietti anche su: www.vivaticket.com/.../condominio-mon-amour/254535.

Oscar Bandini