S. Sofia, cittadinanza onoraria alla prof Antonella Polimeni

Il consiglio comunale di Santa Sofia ha accolto all’unanimità la proposta della sindaca Ilaria Marianini di conferire la cittadinanza onoraria ad Antonella Polimeni Lombardi (nella foto), prima rettrice dell’Università della Sapienza di Roma. La cerimonia è in programma sabato 18 gennaio alle 11 nella sala del consiglio.

"Polimeni ha radici santasofiesi. Infatti la madre Nives Lombardi – commenta la sindaca – era originaria di Santa Sofia dove è sepolta, mentre il padre Mario Polimeni aveva radici calabresi. Fin da piccola la Polimeni nel periodo estivo e non solo raggiungeva il paese natale della madre insieme alle sorelle e ai genitori era ospite della nonna e delle zie Giovanna e Paola con le quali aveva instaurato un rapporto speciale".

Curriculum prestigioso quello della neo rettrice della Sapienza già preside della Facoltà di Medicina e odontoiatria, docente nel settore scientifico disciplinare delle Malattie odontostomatologiche. Lei la prima donna a ricoprire la massima carica accademica alla Sapienza e la prima rettrice eletta in un grande ateneo italiano. Guiderà la Sapienza fino al 2026". Era stata infatti eletta dalla comunità accademica alla prima tornata elettorale che si è svolta nel novembre 2020, ottenendo la maggioranza assoluta.

La prima rettrice della più grande università d’Europa era arrivata a Santa Sofia nell’ottobre 2021 in occasione della presentazione del laboratorio naturale sulla frana di Corniolo per l’analisi e la mitigazione dei rischi geologici gestito dalla start up ‘Nhazca srl’, nata dall’incontro tra il Dipartimento di scienze della terra della Sapienza, il Parco nazionale e Romagna Acque.

In quella occasione la rettrice della prestigiosa università capitolina disse: "Sono tornata nel paese dove ho una parte delle mie radici e dove ho trascorso tanti periodi felici, ma oltre ai sentimenti in questa parte della Romagna ho trovato un livello alto di collaborazione tra enti, università e imprese e qui si sta realizzando la sintesi perfetta di quello che è il mandato dell’università pubblica: quello di aprirsi al mondo dei portatori di interesse rilanciando i rapporti con la società. Qui si potrà realizzare la sintesi tra ricerca, didattica e formazione con l’obiettivo di mitigare e prevenire i rischi naturali".

Oscar Bandini