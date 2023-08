S. Sofia dedica la piazza al suo primo sindaco

Il consiglio comunale di Santa Sofia ha deliberato di intitolare la piazzetta della corte comunale ad Ermenegildo ‘Gildo’ Corzani (1896-1946) antifascista, partigiano combattente dell’8ª Brigata Garibaldi e primo sindaco eletto democraticamente nel 1946. Una scelta frutto di un lungo dibattito in consiglio comunale, ma che ha visto coinvolti nella scelta finale anche le associazioni paesane.

"La prima proposta è partita dalla sezione Anpi di S. Sofia sollecitata dagli ultimi esponenti della Resistenza – precisa il sindaco Daniele Valbonesi – per far conoscere la lunga attività antifascista di Corzani a partire dal 1926, quando fu arrestato per attività contro lo Stato. Corzani è stato a lungo dimenticato anche perché morì nel novembre 1946 pochi mesi dopo che era stato eletto sindaco. In campo ci sono state altre proposte per intitolare la piazzetta ed in particolare la minoranza consigliare si è battuta per intitolarla ad Enrico Berlinguer, ma visto che la maggioranza delle associazioni si è espressa su Corzani, il consiglio comunale ha poi fatto la propria scelta in questa direzione. Del resto – aggiunge il primo cittadino – Corzani rappresenta una figura di santasofese che ha dato la sua vita alla nostra comunità attraverso la lotta clandestina e a quella di Liberazione dal nazifascismo e per il ritorno alla democrazia, sono convinto della scelta fatta".

Corzani, come ha scritto nella prima scheda sul personaggio curata da Giusy Cavallucci, iniziò giovanissimo il suo impegno politico aderendo al gruppo giovanile anarchico di S. Sofia. Di professione autista, originario di S. Piero in Bagno, durante gli anni del regime fascista fu più volte segnalato, sospettato e costretto a non allontanarsi dal paese.

Nel 1936 si avvicina al gruppo di ex confinati che fonderanno la cellula comunista e nel 1942 entra nel Partito Comunista, assumendo un ruolo di primo piano nel ramo sindacale. Dopo l’8 settembre 1943 partecipa attivamente alla Resistenza e all’organizzazione della Brigata su mandato del Cln clandestino provinciale procurando soccorsi, armi e alimenti.

Collabora a lungo con i fratelli Spazzoli, Torquato Nanni, Lami, Tolloy, per l’assistenza ai prigionieri alleati presenti in gran numero nelle vallate dell’alto Bidente. Molte le schede dell’Allied Screening Commission (Asc), agenzia del Regno Unito, che portano la firma di Corzani a garanzia degli aiuti prestati da molte famiglie agli ex prigionieri. Dopo la liberazione di Santa Sofa, nell’ottobre del 1944, prese parte alla riorganizzazione della vita amministrativa e sociale del paese, come responsabile dell’Ufficio di approvvigionamento.

Eletto nell’aprile del 1946 a sindaco, rimase in carica solo pochi mesi, perché colpito da grave malata (determinata da cause di guerra) morirà nel novembre del 1946, appena in tempo per deliberare la costruzione nel paese di una sezione del dispensario provinciale.

"Il cantiere della piazzetta progettato dallo Studio Associato Locatelli e realizzato dalla ditta Zambelli è quasi completato – conclude Valbonesi – siamo solo in attesa di installare i corpi illuminanti. Dobbiamo ancora fissare la data dell’inaugurazione che vogliamo effettuare quando tutto sarà a posto. Proporrò al consiglio, alla giunta, ai famigliari e alle associazioni una data simbolica per S. Sofia ovvero il 18 ottobre giorno della Liberazione del paese ad opera degli Alleati e dei partigiani dell’8ª Brigata Garibaldi".

