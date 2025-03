S. Sofia, domani incontro sul libro di Gloria Marchi’. L’esercito delle liberate’

L’associazione Sophia in libris di Santa Sofia organizza, con il patrocinio del Comune bidentino, un nuovo incontro pubblico presentando domani con inizio alle 18, alla Fiaschetteria di via San Martino, il libro di Gloria Marchi ‘L’esercito delle liberate’ (Anather Coffee Stories). Cosa accadrebbe se vi costringessero ad addentrarvi nella parte più profonda di voi stessi e ad affrontare i vostri demoni, anche quando non sapete dar loro un nome o addirittura non sapete che esistano? Cosa succederebbe se vi obbligassero a sedervi al tavolo con le vostre paure e le vostre emozioni più nascoste? Marta, Beatrice e Carola hanno dovuto scoprirlo sulla loro pelle, insieme a tante altre donne, prima e dopo di loro.

o. b.