S. Sofia, domenica. Raduno degli Alpini della ’Rondinaia’

L’associazione Memoriale Alpini Romagnoli ‘Rondinaia’ e l’Associazione nazionale alpini – Sezione Bolognese Romagnola, in collaborazione con Fondazione AlberItalia Ets e Atlante Srl organizzano domenica il XXIV Raduno. Il programma prevede alle 9,30 l’alzabandiera, alle 9,45 la deposizione di corone, mentre alle 10,15 inaugurazione del Parco della Rondinaia e del Bosco dei frutti dimenticati realizzato dalle penne nere in collaborazione con AlberItalia e Atlante. Seguiranno alle 11,45 la santa messa e alle 12,15 il pranzo alpino. Presterà servizio la Banda Comunale S. Cecilia di Bagno di Romagna. Per il pranzo è obbligatoria la prenotazione: 338.3362047 -338.2383972.