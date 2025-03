S. Sofia e Galeata, iscrizioni al centro estivo ‘Note da favola’

Sono aperte le iscrizioni per il centro estivo rivolto alla scuola primaria (classi terze, quarte e quinte) ‘Note da favola’, organizzato dall’Associazione musicale ‘Cesare Roveroni’ di Santa Sofia e Galeata, in partenariato con l’Istituto Comprensivo di Santa Sofia. Si tratta della prima edizione e l’iniziativa fa parte del progetto musicale ‘Banda larga’. La frequenza è gratuita e gli incontri sono in calendario il 16-20 e 23-27 giugno. Scadenza iscrizioni 30 aprile; per informazioni ed iscrizioni: associazioneroveroni@gmail.com.