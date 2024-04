S. Sofia, festa di popolo. La Milleluci torna a brillare

L’inaugurazione della Sala Milleluci a Santa Sofia nel giorno della Liberazione si è trasformata in una grande festa. Centinaia di cittadini provenienti da tutta la Valle del Bidente e dai paesi vicini hanno voluto vedere di persona il recupero di questo edificio storico sull’alveo del Bidente chiuso a metà degli anni ‘80 e, dopo tre stralci di lavoro, riaperto come luogo del divertimento. Il taglio del nastro da parte della giunta comunale è avvenuto poco dopo mezzogiorno quando il partecipato corteo del 25 Aprile organizzato da Comune, Anpi e associazioni combattentistiche è arrivatosulle note di Bella Ciao, Fischia il vento e Giovanna mia, eseguite dalla Banda Roveroni guidata dal maestro Vanni Crociani. Il sindaco Daniele Valbonesi, emozionato ma sollevato per aver rispettato l’impegno preso 10 anni fa all’inizio del suo mandato, ha ricordato le tappe dell’intervento, insieme all’ingegnere Ivan Rinaldini che ha coordinato lo staff tecnico di progettisti, e alla responsabile del procedimento, l’architetto Marta Barchi.

Franco Barchi, presidente della Coop di Consumo del Popolo ha sottolineato come la Milleluci sia nata dal lavoro volontario e dalla generosità di 1.000 santasofiesesi che, dal 1952 al 1959, si impegnarono per rendere possibile l’apertura di questa balera che per oltre un decennio fu tra le più rinomate della Romagna. Molto applaudito l’intervento del novantenne Giordano ‘Piazzino’ Piazza, ultimo testimone di quella schiera di operai che realizzarono l’opera. Dopo aver ringraziato tecnici e maestranze, Pro loco, Auser e i volontari di Mani in Pasta che hanno garantito oltre 120 pasti, Valbonesi ha concluso: "Ora si apre la fase della gestione dell’edificio che affideremo con un bando. La nuova amministrazione potrà contare sulle risorse per realizzare nell’area del Rio Sasso un parcheggio e mettere in sicurezza la viabilità".

Oscar Bandini