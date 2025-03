S. Sofia, finanziate sette nuove imprese

Sono stati finanziati a Santa Sofia sette nuove progetti imprenditoriali con un importo massimo assegnabile pari a 500 euro per le nuove attività che apriranno nel capoluogo; 700 euro per quelle che apriranno nelle frazioni e ulteriori 150 euro se trattasi di imprese giovanili e/o femminili. Ad annunciare il risultato la consigliera con delega alle attività produttive Laura Facciani (foto). Il bando, aperto a fine 2024, prevedeva la concessione di benefici economici a fondo perduto, nella forma di contributi, per l’apertura di nuove attività nel comune di Santa Sofia e nelle frazioni. Nello specifico hanno beneficiato del contributo sette attività: due nel settore di servizi alla persona; tre nuove aperture nel campo della ristorazione e due attività di vendita al dettaglio, di cui una rappresenta un subentro ad una attività preesistente. "Un dato significativo, infine, riguarda i beneficiari del bando: tutte le attività sono riconducibili a giovani imprenditori, tre attività sono state avviate da donne ed una è situata nelle frazioni. Si tratta di aspetti – conclude la consigliera – che dimostrano l’impatto positivo dell’iniziativa nel sostenere nuove generazioni ed il tessuto economico locale".

o.b.