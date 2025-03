S. Sofia, Irene Grandi al Mentore per ’Un problema di genere’

Torna la rassegna ‘Un problema di genere. Riscrivere un futuro giusto attraverso la cultura’, giunta alla seconda edizione e promossa dal Comune di Santa Sofia in collaborazione con l’associazione Dai de jazz e con il sostegno della Camera di Commercio della Romagna e della Regione Emilia Romagna. Venerdì alle 21,15 al Teatro Mentore arriva Irene Grandi con il suo tour ‘Fiera di me’, un concerto rock per una delle artiste più amate del pop italiano, che ripercorre la sua lunga e brillante storia musicale, iniziata nel 1994 con la sua voce inconfondibile. Sul palco del teatro disegnato dall’archi star Gae Aulenti, ad affiancare Grandi ci saranno Max Frignani alla chitarra, Piero Spitilli al basso e Fabrizio Morganti alla batteria, Marco Galeone alle tastiere e Titta Nesti, corista e polistrumentista, con la direzione musicale di Marco Sabiu.

Nel corso del concerto sarà dato spazio, in una scaletta particolarmente ricca, a tutti i grandi classici della carriera di Irene Grandi. Non potranno mancare, dunque, brani come ‘La tua ragazza sempre’, ‘La cometa di Halley’ e ‘Alle porte del sogno’, oltre a singoli meno noti, per un totale di oltre 20 pezzi. Del resto la carriera discografica di Grandi è sempre stata accompagnata da un’intensa attività dal vivo e da molte collaborazioni che, oltre ad alcuni dei più influenti autori e cantanti italiani come Vasco Rossi, Pino Daniele, Francesco Bianconi (Baustelle), Telonio, Saverio Lanza, l’ha vista spesso duettare con artisti di fama internazionale come Youssou N’Dour, Patti Smith, Hector Zazou e James Reid.

Biglietti: interi 30 euro, ridotti 25 (soci Dai de jazz, under 20, scuole e licei musicali, Corpo bandistico Roveroni), al link https://bitly.cx/QdZ6o al numero: 06.0406.

Oscar Bandini