"S. Sofia, la Bidentina è la priorità. Non bastano gli interventi spot"

Flavio Foietta, ingegnere, 73 anni, già presidente della Casa per Anziani S. Vincenzo de’ Paoli, vicesindaco dal 1995 e sindaco di S. Sofia dal 2004 al 2014, presidente della Via Romea Germanica, si è candidato di nuovo a sindaco del comune bidentino con una lista civica trasversale.

Foietta, perchè questa scelta visto che avrà di fronte una lista di centrosinistra? Lei è un cattolico democratico, militanza nella Dc, poi nel Ppi, nella Margherita e infine nel Pd. Cosa è successo?

"Dal 2014 ho lasciato la politica attiva e ho avuto rapporti sporadici con l’amministrazione uscente. La mia candidatura è partita dall’insistenza di molti che mi hanno chiesto di rimettermi in gioco, evidentemente perché non soddisfatti, come il sottoscritto, dalla politica locale. Sono animato da passione e amore per il mio paese e credo di poter essere ancora utile. Il tutto senza alcun interesse personale. Non devo fare carriera".

Quali sono le caratteristiche vere della lista ‘Per Santa Sofia Flavio Foietta sindaco?

"È una civica in grado di unire tutte le forze disponibili lontane dalla politica-partitica oggi molto divisiva. Presenteremo un programma di visione ampia che va al di là degli angusti confini amministrativi del paese".

Qualche anticipazione sui candidati?

"La lista è pronta e a breve faremo la presentazione pubblica. Sarà formata da 6 donne, da giovani e persone di esperienza". Cosa rimprovera all’amministrazione uscente?

"L’Asp è oggetto di numerosi reclami da parte dei famigliari degli ospiti. L’ospedale Nefetti sta perdendo servizi e la creazione del Cau è un brutto segnale perché si rischia la chiusura del Punto di Primo Intervento. Anche la Casa della Comunità poteva essere fatta con criteri migliori. Diversi progetti che erano in corso 10 anni fa sono rimasti al palo come l’ampliamento del cimitero, la costruzione delle case popolari, il completamento del teatro Mentore, il parcheggio al servizio della Milleluci e la risistemazione di piazza Matteotti che ora sta creando disagi a tutti".

Non rischia di essere ingeneroso visto che l’amministrazione a guida Valbonesi ha dovuto affrontare l’emergenza Covid con risultati apprezzati dalla maggioranza dei cittadini, l’alluvione, senza dimenticare la mole di risorse che sono state assegnate al Comune da Ue, Stato e Regione?

"Anche durante le mie legislature non sono mancate le emergenze come il pericolo dell’aviaria, la frana di Corniolo, il nevone e lo sciame sismico, ma per restare a quello che c’è da fare nei prossimi anni metto in primo piano l’esigenza di puntare ad una progettazione complessiva di ammodernamento della Bidentina. Non bastano gli interventi spot".

Stanno partendo diversi progetti di allargamento e di messa in sicurezza della Sp4.

"Servono scelte coraggiose utilizzando tutte le risorse che sono state messe in cantiere per un progetto complessivo d’intesa con tutti gli enti e le realtà economiche della Val Bidente. Il modello deve essere la Tangenziale di Forlì".

È d’accordo su un confronto pubblico con la candidata sindaco di ConSenso Comune Ilaria Marianini?

"Certamente".

In caso di sconfitta resterà in consiglio comunale?

"Mi sono presentato per vincere e non per perdere, ma ho sempre rispettato le regole della democrazia".