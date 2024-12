S. Sofia, l’avventura di tre giovani: ecco il ristorante ’Sushi River’

Ha aperto a Santa Sofia una nuova attività nel settore della ristorazione. In via Guglielmo Marconi 2/C è stato infatti inaugurato nei giorni scorsi il ‘Sushi River’ grazie a tre giovani santasofiesi: Nicolò Casetti, Nicola Pompili e Filippo Severi hanno deciso di aprire un locale funzionale e moderno che proporrà cucina giapponese con piatti caldi e freschi, servizi di take away, delivery e consumo sul posto.

Siamo nel Levante del centro del paese, a pochi passi dal Bidente e da piazza Garibaldi e Matteotti e la partenza è stato un successo con un grande afflusso di cittadini, amici e curiosi, soprattutto giovani, che apprezzano questo tipo di proposta culinaria che si sta diffondendo sempre di più. "Siamo tre amici – dicono Filippo, Nicola e Nicolò – con esperienze lavorative diverse, ma da anni ci siamo avvicinati alla cultura gastronomica giapponese e, alla luce di esperienze di successo nel forlivese e nel cesenate, abbiamo pensato di aprire questo tipo di attività nel nostro paese al quale siamo molto legati".

A salutare questa nuova avventura la sindaca Ilaria Marianini e alcuni amministratori che hanno voluto ringraziare i tre soci congratulandosi "per questa iniziativa imprenditoriale che contribuirà alla vitalità del territorio e ad ampliare l’offerta gastronomica per residenti e turisti". Sono seguiti il taglio del nastro, gli assaggi con il contorno di tanta musica. Il locale resterà aperto domenica e lunedì (18-21,30, martedì chiuso, da mercoledì a sabato (12-14 e 18-21,30). Info: 393.2207087- App: SushiRiver; Social: Sushiriver_SantaSofia.

o.b.