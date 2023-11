S. Sofia, ’Letture tutte d’un sorso’. Il ricordo di Iris Versari di Bellini

Per la rassegna ‘Letture tutte di un sorso’ giunta alla seconda edizione e promossa dall’associazione Sophia in libris, oggi pomeriggio, alle 18,30, sarà presentato a Rosso Bistrot di piazza Garibaldi 1 a Santa Sofia, il libro di Sandra Bellini ‘Iris Versari. Una biografia partigiana’ (Il Ponte Vecchio Editore). Un’opera corposa e frutto di un lungo lavoro di ricerca tra i documenti d’archivio, fonti di stampa ed orali avvalendosi anche di una vasta bibliografia che l’autrice dimostra di saper ben maneggiare. Bellini fa uscire una delle partigiane più conosciute anche per la tragica morte e lo sfregio al suo corpo che i nazifascisti volutamente operarono con l’impiccagione dei cadaveri di Silvio Corbari, Adriano Casadei e Arturo Spazzoli ai lampioni di piazza Saffi a Forlì nell’agosto 1944 lasciandoveli per alcuni giorni per dare una lezione alla gente di Forlì e della Romagna. L’autrice toglie Iris Versari (nella foto, medaglia d’oro al Valor Militare solo nel 1976), dal mito e dalla leggenda restituendole la dignità concreta di donna cresciuta in un mondo contadino, dall’infanzia fino al tragico epilogo di partigiana combattente nella ‘Banda Corbari’. Una donna coraggiosa, classe 1922, che conquista la sua autonomia liberandosi lentamente dai laccioli e dalle convenzioni di una società patriarcale fino alla scelta netta di combattere contro le ingiustizie e le violenze del fascismo nelle file della Resistenza. "Implacabile è nel libro della Bellini – scrive il presidente dell’Anpi di Forlì-Cesena Gianfranco Miro Gori – è la denuncia del potere maschile esercitato con violenza sulla donna e sul suo corpo". Modera i lavori Oscar Bandini, giornalista del Resto del Carlino.