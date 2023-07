S. Sofia, l’Orchestra Paneuropea e poi in agosto Bozen Brass

Sono due gli appuntamenti organizzati dall’associazione musicale ‘C. Roveroni’ e finanziati nell’ambito del progetto Next Generation EU: questo è, in estrema sintesi, il progetto ‘Musica in foresta’, che prevede, nel territorio di Santa Sofia, i concerti di Giovane Orchestra Paneuropea e Bozen Brass.

L’Orchestra si esibirà stasera alle 21 al Parco della Resistenza e – come sottolinea Elena Indellicati della Associazione ’Roveroni’: "E’ un gradito ritorno per il territorio. L’Orchestra nasce all’interno del progetto di cooperazione fra scuole di musica dell’Europa dell’Est e dell’Ovest ‘La musica, un ponte tra i popoli’, preso in carico nel 2019 da No.Vi.Art (Arti per la nonviolenza). Il progetto ha lo scopo di creare ’ponti’ tra culture differenti". L’Orchestra, formata da giovani dai 14 ai 21 anni, con il maestro Giuseppe Zanca, si cimenta nell’esecuzione di due tipi di repertorio: quello di musica classica, sotto la guida del maestro Žiga Cerar coadiuvato dal maestro Gioele Sindona, e il repertorio di jazz a cura del maestro Achille Succi.

Secondo appuntamento in calendario è martedì 1 agosto, con il concerto di Bozen Brass ’Colors, dal barocco al blues’, si terrà alle 18 a Valpisella e sarà preceduto da una escursione organizzata da Tour de Bosc e un aperitivo (su prenotazione entro il 27 luglio al 331.8373728). I due eventi sono ad ingresso libero.

Oscar Bandini