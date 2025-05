S. Sofia, Luigi Torregiani presenta il suo libro: "Il mio Bosco è di tutti’

Sarà presentato nella giornata di domani, alle ore 17 presso la sede dell’Istituto comprensivo ‘Galileo Galilei’ di Santa Sofia, il libro ‘Il mio Bosco è di tutti’ di Luigi Torregiani. L’autore nell’occasione dialogherà con i docenti e i promotori del progetto di educazione ambientale ‘Amico Albero’, promosso congiuntamente dal Circolo Legambiente dell’Alto Bidente e dallo stesso Istituto Comprensivo e reso possibile anche grazie alla collaborazione con la Coop Atlantide, il Comune di Santa Sofia e il Parco nazionale.

‘Il mio Bosco è di tutti’ è un libro per ragazzi, ma non solo. Una storia di amicizia, amore, alberi, legno e rispetto per l’ambiente (Edizioni Compagnia delle Foreste).

o. b.