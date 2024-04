S. Sofia, Marianini dà il via alla sfida : "Con me un gruppo compatto"

Inizia la campagna elettorale a Santa Sofia. Infatti sabato alle 11 la lista di centrosinistra ‘Santa Sofia Consenso Comune’ inaugura la sede del comitato elettorale in piazza Matteotti 5 con un brindisi a cui parteciperanno anche la segretaria territoriale del Pd Gessica Allegni e Vanessa Marchi, segretaria del Psi. Qui il centro di sostegno alla candidata sindaca Ilaria Marianini, 40 anni, esponente Pd, mamma di Pericle e assessora al welfare e al turismo nelle giunte di Daniele Valbonesi dal 2014 ad oggi; in passato attiva nell’associazionismo e presidente della Pro loco. Una scelta coraggiosa la sua, visto che dovrà gestire in tempi certi risorse cospicue come i fondi del Pnnr, Strategia nazionale aree interne e non solo. "Ne sono consapevole, ma le sfide si vincono con un gruppo e non da soli. Un sindaco non può fare i miracoli se non ha una compagine motivata e coesa. L’esperienza degli ultimi dieci anni lo insegna".

Marianini, si sente già pronta alla sfida?

"Certo. La mia non è stata una auto candidatura, ma il frutto di incontri iniziati a dicembre dove si è formato un gruppo di 35-40 persone, che dopo un lungo dibattito ha deciso di puntare sulla sottoscritta. Dopo assemblee pubbliche ho ricevuto prima il sostegno del Pd, poi delle altre formazioni di centrosinistra e il sostegno di tanti".

Non tutti, però, hanno apprezzato modalità e tempi con cui si arrivati alla sua candidatura. Si aspettavano un maggior coinvolgimento pubblico.

"I tempi sono stati legati alla scelta di Valbonesi, che doveva decidere se presentarsi o meno per il terzo mandato. Dopo il suo no, è iniziato un percorso appunto condiviso non nelle segrete stanze, ma nelle sedi pubbliche del dibattito politico".

L’aspetta un duro confronto con il candidato sindaco della lista civica, Flavio Foietta, già primo cittadino di Santa Sofia dal 2004 al ’14 in ambito Pd.

"Un avversario da non sottovalutare. Non abbiamo capito questa sua scelta, visto che dal 1995 al 2014 è stato sostenuto dal centrosinistra negli incarichi che ha ricoperto, ma confido in un confronto sereno".

Accetterebbe un confronto pubblico con lui?

"Certo"

Qualche anticipazione sui candidati della sua lista?

"Al momento non faccio nomi. Posso dire che stanno già lavorando sulle macro aree del programma: sanità, servizi sociali, viabilità della Bidentina, ecc.. Dopo le proposte ci sarà una fase di ascolto e poi la sintesi".

La priorità della sua azione in caso di vittoria? Ciò considerato che a Santa Sofia c’è un benessere diffuso, piena occupazione e diversi servizi, ma nonostante ciò la popolazione non cresce.

"L’ambiente sarà il tema trasversale dei vari capitoli del programma. Una scelta dettata dalla accelerazione dei cambiamenti climatici che costringono tutte le attività e i cittadini a ripensarsi, compresa l’azione del Parco nazionale nei confronti dei territori romagnoli. Un programma che valorizzerà da una parte la continuità con quanto è stato fatto negli ultimi dieci anni e dall’altra con l’inserimento di temi come la messa in sicurezza della Bidentina, un piano innovativo per la viabilità urbana, la ristrutturazione dell’ex Pergola, il completamento del parco fluviale e l’attenzione alta sempre su sanità, servizi sociali e scolastici".

Come pensate di favorire l’arrivo di nuovi residenti?

"Viabilità moderna verso la pianura, infrastrutture digitali all’altezza, politiche abitative che favoriscano famiglie, giovani e professionisti dei nuovi lavori e meno vincoli nel ristrutturare le abitazioni per renderle efficienti dal punto di vista energetico". In caso di vittoria?

"Farò la sindaca a tempo pieno".