S. Sofia omaggia le donne con le note di Nina Zilli

La rassegna ‘1 problema di genere’ dedicata alle donne caratterizzerà a Santa Sofia il lungo fine settimana dall’8 al 10 marzo. La rassegna è promossa e organizzata dal Comune di Santa Sofia, con la collaborazione dell’associazione Dai de jazz, della Camera di Commercio della Romagna, Forlì-Cesena e Rimini, e con il contributo delle associazioni Teodorico, Cif Santa Sofia, Sophia in Libris, Os_servo, Collettivo Monnalisa.

"Dall’8 al 16 marzo proveremo ad osservare il mondo attraverso sguardi diversi: quello di Delia che non poteva ancora votare, tanto votava già suo marito, e di Marcella che non poteva andare a scuola, tanto ci andava già suo fratello – commentano il sindaco Daniele Valbonesi e l’assessora alla cultura Isabel Guidi –. Sentiremo Nina Zilli cantare che ‘Donna siete tutti e tu non l’hai capito’, analizzeremo la realtà attraverso le parole, insieme a Vera Gheno e Federica Zanetti, e rifletteremo sull’essere madri con Francesca Bubba, tra sarcasmo e realtà. Tanti sguardi diversi, per riflettere su quanto è stato fatto e su quanto c’è ancora da fare, quando si parla di diritti delle donne, uguaglianza, parità. E, non a caso, lo faremo in concomitanza con l’8 marzo, Festa della Donna".

Il programma della rassegna prevede domani la proiezione del film ‘C’è ancora domani’ di e con Paola Cortellesi alle ore 21 al Teatro Mentore, preceduta da una matinée riservata agli studenti dell’Istituto Comprensivo di Santa Sofia. Invece sabato 9 marzo, sempre al Teatro Mentore, alle ore 21.15 ci sarà il concerto ‘Raffaele Casarano incontra Nina Zilli’, che vede la celebre cantante accompagnata dai musicisti Raffaele Casarano al sax e Mirko Signorile al piano, con Giorgio Vendola (contrabbasso), Alessandro Monteduro (percussioni), Maurizio Dei Lazzaretti (batteria). Sempre il 9 marzo, alle 16.30, presso la Fiaschetteria evento culturale, a cura di Os-servo, Sophia in Libris e Monnalisa Collettivo in collaborazione con C’erac’è.

Infine domenica 10 alla galleria d’arte contemporanea Stoppioni, alle 17, Vera Gheno e Federica Zanetti dialogheranno su ‘Le parole delle donne’, conduce Alberto Antolini. Ingresso libero. Per il concerto di Nina Zilli, l’ingresso è a pagamento: intero 35 euro; ridotto 32 euro per under 18 anni, componenti del corpo bandistico Roveroni, allievi della Scuola di musica C. Roveroni e soci dell’Associazione culturale dai de jazz. Biglietti in vendita on line su https://www.diyticket.it. Per informazioni e prenotazioni: Teatro Mentore: 349.9503847, anche Whatsapp, teatromentore@gmail.com; dai de jazz, nicolacataldo@alice.it – 340. 5395208, SMS e Whatsapp.

Oscar Bandini