S. Sofia, prende forma la Casa della Comunità

Sanità e welfare nell’alto Bidente, si cambia. Nel corso di una affollata assemblea al centro culturale Sandro Pertini di Santa Sofia, il sindaco Daniele Valbonesi, l’assessora Ilaria Marianini e il dottor Francesco Sintoni direttore del distretto socio-sanitario forlivese Ausl Romagna, hanno illustrato le novità che interesseranno l’ospedale Nefetti, i servizi territoriali e la nuova Casa di Comunità alta valle del Bidente di via Nefetti 67.

Numerosi i cambiamenti che "dimostrano come la sanità pubblica e universalistica vada qualificata e difesa – ha commentato Valbonesi nell’introduzione –, perché centrale nella vita di tutti i cittadini". E ha aggiunto. "La presenza del sindaco di Galeata Francesca Pondini, del responsabile del Nefetti Franco Ruggiero, del dottor Maurizio Nizzoli, di personale sanitario, medici di famiglia, personale dell’Asp San Vincenzo de’ Paoli e numerosi cittadini sono la dimostrazione che questi temi sono ancora al centro delle preoccupazioni giornaliere delle famiglie e degli operatori. In mezzo alle tante difficoltà per mancanza di risorse e personale medico e infermieristico, possiamo dire con orgoglio che nel nostro territorio i servizi sanitari e socio sanitari saranno qualificati".

Districandosi tra acronimi come Cau (Centri assistenza urgenza, Cot (Centri operativi territoriali) ed Uca (Unità di continuità assistenziale), introdotti dal Decreto ministeriale 77 e già declinati dalla Regione Emilia Romagna, il dottor Sintoni ha precisato che i principali punti della riforma del sistema emergenza urgenza, sono la creazione delle equipe a domicilio e il potenziamento della telemedicina. L’obiettivo è fare da filtro sul territorio, evitando l’affollamento del pronto soccorso e raggiungere entro il 2025 il 12% di assistenza domiciliare che in Emilia Romagna attualmente è all’8%. "A Santa Sofia il Cau sarà pronto a metà 2024. Saranno spesi al Nefetti 250mila euro di fondi Pnnr per mettere a sistema in un’ala della struttura il Cau che sostituirà il servizio di guardia medica, servirà per le urgenze di bassa intensità e sarà punto di snodo tra il medico do base e l’ospedale. Funzionerà nelle ore diurne e notturne e per le urgenze minori saranno in rete con il 118 i centralini ai nuovi numeri 116-117. Il secondo punto, di grande interesse per la comunità, è l’apertura della Casa della Comunità alta valle del Bidente, collocata nell’ex casa di riposo in via Nefetti oggetto di un importante progetto di recupero seguito dall’Asp San Vincenzo de’ Paoli.

"All’interno della struttura – ha precisato l’assessora al welfare Ilaria Marianini – ci sono aree dedicate al sociale, come l’ufficio dell’operatore di prossimità, lo Sportello Unico Asp, gli assistenti sociali dell’area minori, adulti, disabili e anziani. Inoltre, la Casa della Comunità ospiterà, dal 23 ottobre, gli ambulatori dei medici che attivano la medicina di gruppo, ovvero Maria Elena Olivetti, Ida Ridolfi e Sara Valbonesi, oltre al dottor Kourosh Mirzaee, che fa parte del nucleo di cure primarie ma non della medicina di gruppo. A disposizione dei medici ci sarà un ufficio segreteria attivo 7 ore al giorno, tramite il quale sarà possibile prendere appuntamento. Per le emergenze, inoltre, sarà sempre disponibile, a turno, uno dei medici del nucleo di cure primarie presso l’ambulatorio di comunità, aperto 8 ore al giorno e sempre previo accordo telefonico. Nella struttura, accreditata Ausl, troverà spazio anche l’infermiera di comunità con un ambulatorio dedicato alle cronicità e l’organizzazione del servizio di infermiera a domicilio".

Contatti: 370.1128881 - mdgssofia@gmail.com. La struttura sarà raggiungibile anche con il servizio navetta gratuito utilizzando nei prossimi giorni la linea piazza Matteotti - Ospedale - Asp e Casa di Comunità.

Oscar Bandini