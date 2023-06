S. Sofia, quest’estate divertimento assicurato

di Oscar Bandini

Fat Freddy’s drop, Lovesick Duo, Fabrizio Bosso, The Indians, Rumors, Imane Jane, il raduno ciclistico Unpaved Roads, la XXXII^ edizione del Festival ‘Di strada ...in strada’ con l’anteprima alla diga di Ridracoli di Andrea Loreni, funambolo di fama europea, il Premio Campigna, il Festival itinerante di narrazione Mosto, il Teatro Zigoia, proiezioni cinematografiche, il Premio Sportilia... Ecco quali saranno i momenti di punta della lunga estate a Santa Sofia. Decine e decine di spettacoli musicali, incontri d’arte e con gli autori, sport, arti performative, mercatini, sagre, escursioni ed enogastromia che dall’ultima settimana di giugno alla fine di settembre animeranno il centro bidentino, Corniolo, Spinello, Ridracoli, Campigna, il Giardino Botanico di Valbonella, il Parco nazionale e il fiume Bidente. Verranno coinvolte tutte le associazioni paesane e ci sarà una collaborazione con realtà artistiche consolidate come ‘A cielo aperto’ e ‘dai de Jazz’.

"Santa Sofia è pronta ad accogliere chiunque abbia voglia di uscire, divertirsi, ascoltare buona musica, assistere a grandi spettacoli – dice l’assessore alla Cultura Isabel Guidi. I problemi legati ad alluvioni e frane sono superati, la viabilità nelle strade principali è stata ripristinata e si sta lavorando anche sulle vie secondarie, nonostante sia sempre faticoso ripartire a seguito di questi eventi che segnano sia a livello fisico, sia morale. Abbiamo bisogno di riprendere in mano la nostra quotidianità. Per questo siamo pronti per presentare la stagione estiva, con tanti eventi in tutto il territorio comunale, tra novità e solide collaborazioni".

Il sindaco Daniele Valbonesi ricordando la tragedia che ha colpito la Romagna ha ribadito la necessità di ripartire. Era già successo dopo il Covid e addirittura nel 1946 quando a guerra appena conclusa, i santasofiesi si inventarono la Festa Levante e Ponente per riunire la comunità duramente colpita da lutti e tragedie. "Come ogni anno, il calendario di manifestazioni è ampio e variegato. Abbiamo la fortuna di vivere in un territorio con grandi pregi a livello ambientale e naturalistico, ma questo non basta: la nostra amministrazione si impegna da sempre per garantire servizi ai cittadini e riteniamo che sia importante anche un’offerta culturale e di svago di buon livello per residenti e turisti. Per questo motivo sosteniamo con forza le iniziative e investiamo risorse nel settore dello spettacolo".

Un sostegno sostanzioso reso possibile dalle risorse del Pnnr nel Bando Borghi. "Grazie al Pnnr abbiamo intercettato – precisa l’assessore al bilancio Matteo Zanchini – 1.600.000 euro da spalmare nel triennio. E ben 300 mila sono a disposizione per la promozione e la qualità dell’offerta".

Per quanto riguarda Corniolo e Spinello, nei prossimi giorni saranno presentate le rispettive iniziative. Tra le conferme, citiamo il Rumors Festival (14 e 15 luglio al Parco della Resistenza), gli eventi di dai de Jazz che presenta Lovesick Duo (30 giugno ore 21.30 in località Brusatopa), Fabrizio Bosso 4et (18 luglio ore 21.30 al Parco della Resistenza), The Indians (19 agosto ore 21.30 nella Chiesa di san Pietro a Corniolo), il concerto di Fat Freddy’s drop organizzato nell’ambito della rassegna ‘A cielo aperto’ (30 luglio in località Brusatopa) e il Festival d’arti performative ‘Di strada ...in strada’ dall’11 al 15 agosto. Info programma completo: pagina social Visit Santa Sofia.