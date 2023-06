S. Sofia: serate con cocktail a tema, giochi e dj set

Partono oggi a Santa Sofia i ‘Mercoledì del Cocker’, serate con cocktail a tema proposti dal locale di via Martiri della Libertà Cocker-Beer & Cocktail Bar. Di scena questa sera i ‘Lupi del Comeroon’ dj set Indie Rock. Si prosegue il 14 con Tibi (Tommaso Bertini) live Indie, mentre il 21 arriva Federico Brunazzi sempre live Indie.

Chiude il mese il 28 il torneo di ‘Uno’ tra i giochi di carte più amati al mondo, basti pensare che si organizzano partite e tornei in oltre 80 paesi in tutto il mondo. Nei venerdì di giugno, luglio ed agosto inoltre serate di cocktail a tema e dj set. Il 16 giugno ‘Ginepraio’ la storia dei gin che hanno fatto la storia, il 21 luglio ‘Fruit Joy’ e il 25 agosto ‘L’amaro in bocca. Bitter, luppoli e 2 di picche’.