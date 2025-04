S. Sofia si veste a festa, tra sacro e profano

A pochi giorni dalle festività pasquali, a Santa Sofia fervono i preparativi per accogliere i visitatori e i turisti che sempre più numerosi raggiungono gli ambienti protetti del Parco nazionale da Campigna alla diga di Ridracoli. Protagonista sarà anche il capoluogo, grazie alla grande Fiera del Lunedì dell’Angelo, con oltre 100 ambulanti e il luna park nel piazzale Karl Marx, mentre in piazza Garibaldi ci sarà lo street food e via Pisacane e piazza Mortani saranno animate dalla esibizione della Banda Roveroni, dal mercatino dei prodotti tipici gastronomici, i giochi in legno di NonnoBanter57, l’artigianato artistico e la rassegna ‘Fattoria degli animali’ proposta da Campagna Amica della Coldiretti e l’Associazione regionale Allevatori oltre alle attività per le famiglie con il Polo unico Asp.

Decine e decine le bancarelle, con tutte le tipologie merceologiche, mentre nei ristoranti è possibile degustare piatti a base di stridoli, prugnoli e assaggi di raviggiolo, bracciatello e panina, il dolce tipico pasquale di questa parte di Appennino tosco-romagnolo che andrebbe maggiormente valorizzato non solo in questo periodo, insieme ai tortelli alla lastra. Una fiera, quella di Pasquetta, che attira migliaia di visitatori da tutta la Romagna, una giornata dove non è sempre facile parcheggiare per il grande afflusso di visitatori ’fuori porta’ e, non a caso, tutte le strutture ricettive, gli esercizi pubblici e i ristoranti si stanno tirando a lucido per il primo vero test dell’annata turistica. "Le attrazioni saranno ovviamente – precisa la sindaca Ilaria Marianini– anche il parco fluviale sul Bidente con le sculture di grandi artisti e il trekking urbano ‘A Spasso’. Va detto che c’è molto fermento nel settore commerciale e artigianale con l’apertura di nuovi locali gestiti da giovani che hanno puntato su prodotti di qualità e proposte enogastronomiche originali che cercano di valorizzare le produzioni delle aziende del territorio – conclude – che si stanno facendo largo nel mercato in una rinnovata alleanza tra chi produce e chi vende".

Le festività pasquali entrano però nel vivo il Venerdì Santo. da sempre all’insegna di un momento religioso molto sentito e partecipato con la processione che partirà alle 20,30 dalla chiesa del SS. Crocifisso, per poi tornarvi dopo il tradizionale ‘Giro dei Tre Ponti’ con le preghiere dei fedeli intervallate dalle note della Banda Roveroni e al lume delle torce. Terminato il rito religioso, arriva il momento di ammirare le vetrine dei negozi e delle botteghe tirate a lucido e che partecipano al concorso ‘La vetrina più bella di Pasqua’ organizzato dalla Pro loco. In piazza Matteotti si potrà esprimere il proprio voto compilando l’apposito modulo.

