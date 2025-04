S. Sofia, stasera torna la notte dei fuochi

Torna la notte dei fuochi a Santa Sofia con un ricco programma musicale, gastronomico e di circo teatro in piazza Matteotti. Questa sera, grazie alla collaborazione tra Comune, Pro loco, Mani in Pasta, Auser, Cif, Tre Ponti alto Bidente, SpazioArte, si festeggerà l’arrivo di maggio. Una antica tradizione quella della accensione dei fuochi la sera del 30 aprile soprattutto nelle campagne che, nell’alto Bidente, affonda le sue radici nella notte dei tempi e a probabili influssi celtici. Nata infatti in onore della dea della terra questa pratica, ripresa e declinata dal cristianesimo al culto mariano, era diventata un modo per annunciare anche la festa dei lavoratori e quindi vietata dal fascismo.

L’accensione dei fuochi nei numerosi poderi allora abitati era considerato dal regime un evento sovversivo, ma nonostante la stretta repressiva l’accensione dei fuochi sopravvisse, grazie all’azione di molte famiglie contadine. Con lo spopolamento delle campagne negli anni ‘50 e ‘60, la tradizione dei fuochi si è concentrata lentamente ma inesorabilmente soprattutto nel capoluogo ed arricchita da nuove proposte.

Il programma di stasera prevede la partenza, alle 17, con il laboratorio ‘Decora la tua lanterna’ con SpazioArte e alle 18 con l’apertura area gonfiabili Cif. Dalle 19 si cena all’aperto in piazza Matteotti a cura dei volontari dell’Auser e di Mani in Pasta che prepareranno un ricco menù da gustare i cibi della tradizione nella lunga tavolata.

Dalle 19 alle 21 musica live Miscellanea beat, mentre alle 20,45 spettacolo di fuoco con Sagitta Firefolk e Respyra curati dalla Pro loco. In conclusione alle 21,30 accensione dei fuochi nell’alveo del fiume Bidente. Ingresso gratuito.

