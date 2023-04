S. Sofia, successo per le sfogline di ’Mani in pasta’ in trasferta

E’ stata una trasferta di successo quella del gruppo ’Mani in Pasta’ di Santa Sofia che da alcuni anni si è specializzato nella conduzione di corsi di cucina. Chiamati da Romina, Cesare, Deborah, Marilisa e Ketty di San Piero, le tutor santasofiesi si sono messe a disposizione organizzando 8 serate presso l’asilo Santa Maria delle Grazie di San Piero in Bagno. "Il primo pacchetto proposto – precisano le tutor Fulvia Mengozzi, Robi, Julia, Nunzia, Cesare e l’aiuto Giacoma – prevedeva tagliatelle,cappellacci, garganelli e strozzapreti. L’idea è partita da Romina Crociani una nostra corsista da ben 5 anni, l’idea è piaciuta molto. Abbiamo fatto la serata di presentazione e non pensavamo certo di avere tanti iscritti (ben 73) tra i quali diversi uomini e molti che purtroppo non sono riusciti ad entrare visto che noi eravamo solo 5. Così con l’aiuto degli ex corsisti siamo riusciti in questo nuovo progetto. Confesso che abbiamo iniziato con un po’ di timore perché non è semplice confrontarsi con abitudini diverse e persone a noi sconosciute, ma si è venuto a creare un bellissimo rapporto fin da subito".

"Il corso è finito in bellezza – conclude Fulvia – con la promessa che saremmo tornati ad ottobre, nel frattempo i corsisti di S. Piero ci hanno regalato due carrelli da usare nella cucina del refettorio di Santa Sofia e una bellissima lettera di ringraziamento che ha commosso tutti noi".

o.b.