S. Sofia, tre giorni di festa con l’Avis

Da oggi a domenica si svolgerà a Santa Sofia la ‘Festa dell’Avis’. Una tre giorni di musica e buon cibo nell’area del Parco della Resistenza, La sezione è nata 76 anni fa, nel 1947 annovera 260 donatori tra S. Sofia e Galeata e, durante gli anni, ha svolto tante attività con forti ricadute anche in campo sociale. "Abbiamo acquistato ben 4 defibrillatori – precisa il presidente Piero Berti – che abbiamo consegnato ai gestori della palestra comunale di Galeata, di Santa Sofia, all’associazione calcio di Galeata e al soccorso alpino. Siamo inoltre presenti in diversi manifestazioni organizzate da altre associazioni e ben inseriti nel tessuto sociale. Non abbiamo mai fatta mancare la nostra vicinanza all’ Ospedale Nefetti dove è ubicato l’ambulatorio per le trasfusioni con l’acquisto di TV per i pazienti e macchinari sanitari. Ci sentiamo parte attiva delle comunità di Santa Sofia e Galeata – conclude Berti – e colgo l’occasione per ringraziare i membri del consiglio, i donatori, i medici e i paramedici dell’Avis, i sindaci dei due comuni del Bidente e tutti coloro che, con generosità, ci hanno dato una mano durante le varie iniziative".

Il programma della festa, organizzata ininterrottamente dal 1981 (ad esclusione del periodo Covid), prevede l’apertura dello stand gastronomico oggi a partire dalle 19 con specialità a base di pesce e non e, dalle 21, si balla con l’orchestra spettacolo Daniele Cavanna e a seguire Dj Penzo. Domani alle 21,30 il nuovo e atteso spettacolo dei Margò ‘80 oltre a Dj Met e Luigi Raggi. Si chiude domenica con l’orchestra Sofia e Ale Band. Ingresso ristorante gratuito, mentre ingresso ballo 5 euro.

Oscar Bandini