S. Sofia, weekend di musica, trekking e circo

Circo teatro, musica, escursioni, teatro ed arte caratterizzeranno questo weekend a Santa Sofia. Si parte sabato alle 18 presso la Chiesa di Santa Margherita in località Rondinaia, con il primo appuntamento con il festival ‘Musica in Foresta’, organizzato da Associazione Musicale C. Roveroni. Ecco quindi lo spettacolo ’La Novia’ presentato dal gruppo ‘La cantiga de la Serena’, attivo dal 2008 nella riscoperta e rielaborazione delle musiche antiche e tradizionali del bacino del Mediterraneo. La formazione è composta da Fabrizio Piepoli (voce, chitarra battente, chitarra classica, shruti box, daff, bendir, tamburello, qraqeb); Giorgia Santoro (flauto, bansuri, flauto contrabbasso, arpa celtica, duduk, sajat, cimbali, palmas, voce) e Adolfo La Volpe (oud, chitarra classica, tar, voce). Nel pomeriggio, escursione con ’Stacca la spina trekking:, prenotazione obbligatoria al 381.8373728, ingresso libero.

Sempre sabato, alle 21, ecco l’anteprima del Festival ‘Di strada in strada’, organizzato dalla Pro loco In piazza Giacomo Matteotti, con la performance di circo teatro musicale della Compagnia dei Folli, con lo spettacolo clou ‘Arcano’. Una performance di circo-teatro musicale che fonde tradizione e innovazione, capace di trasformare lo spazio urbano in un racconto visionario. A seguire, la compagnia guiderà il pubblico in una parata nel Parco fluviale, fino allo stand della Pro loco in zona Milleluci, dove musica, convivialità e sapori locali accompagneranno il pubblico fino a tarda sera. Ingresso libero.

Due gli appuntamenti in natura previsti per domenica. San Paolo in Alpe ospita un’escursione speciale tra storie, spettacoli dal vivo e natura incontaminata nel cuore del Parco nazionale con il Festival diffuso ‘Inno al perdersi’, curato da Spazi Indecisi, che intreccia paesaggio, memoria e teatro, grazie alla collaborazione con la compagnia di ‘Altrove Teatro dal Vero’. Il programma della giornata inizia alle 15.30 con Alessio Boattini e le memorie raccolte dal progetto Alpe Appennina nella presentazione del libro ‘Il popolo di San Paolo in Alpe’. A seguire, lo spettacolo teatrale a cura di Altrove – Teatro dal vero, costruito sulle testimonianze di chi ha abitato questi luoghi remoti. A chiudere, una merenda conviviale a cura della Pro loco di Corniolo-Campigna. Ingresso libero. Infine al Giardino botanico di Valbonella ‘Festa del Giardino’. Alle 11 visita guidata, mentre alle 15.30 inaugurazione dell’opera ‘Il grande giglio’ di Matteo Lucca. Al termine merenda per tutti.

